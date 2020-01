Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Eto'o kararı bir an önce verilmeli"

\"Hazır olmayan oyuncuyu oynatmam\"

\"Kaosun bir an önce çözülmesi gerekiyor\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto\'o\'nun ayrılmak istediğini belirten açıklamasının ardından yaşanan kaosun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, \"Eto\'o ya da başka bir arkadaş kafasındaki sorunlarla maça çıkıyorsa verimi düşer. O arkadaşımızla ilgili nasıl karar verilecekse bir an önce verilmeli\" dedi.

Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray maçı öncesi takım kaptanı Eto\'o ve yönetim arasında sorun yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti. Geçen sezon göreve geldikten sonra mükemmel süreç geçirdiklerini anlatan Çalımbay, takımının bu sezon sıkıntı da yaşasa ligi çok iyi yerde bitireceğine inandığını belirtti. Takımda son 3-4 haftadır kamuoyuyla paylaşılmayan bazı sorunlar yaşandığına değinen Çalımbay, ligde Akhisar Belediyespor maçında 2 puan kayıp yaşadıklarını anlattı. Malatya deplasmanında ligde taraftarıyla ilk maçını oynayan rakiplerine karşı galip gelecekleri maçta 1 puan aldıklarını aktaran Çalımbay, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

\"HAZIR OLMAYAN OYUNCUYU OYNATMAM\"

Milli maç arasında takımdaki sorunların çözüleceğine inandığını, ancak sonrasında Eto\'o\'nun açıklamalarının yaşandığını dile getiren Çalımbay, \"Sorunların çözüleceğine inanıyordum ama takım kaptanımızın açıklaması iyi bir açıklama değil. Futbol dışı sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Lige yoğunlaşmak, ligde başarılı olmak istiyorum\" dedi. Yeni transferlerden Vainqueur, Menez\'in henüz hazır olmadığını vurgulayan Çalımbay, \"Nasri dün antrenmana çıkmadı, bugün de çıkmıyor. Nasri\'nin bile oynayıp oynamayacağı belli değil. Djuoruo ve Nasri\'yi Malatya\'da mecbur oynatmak zorunda kaldık. Transferlerde her şey hazır, hemen oynatacak durumda değil. Biz onları hazır durumda olduğu zaman oynatabiliriz. Hazır olmayan bir oyuncuyu ben oynatmam. Bu kim olursa olsun\" diye konuştu.

\"ETO\'O\'YA EN GÜZEL DEĞER VERİLİYOR\"

Transferlerin hazır olması ve takımda yer alması için zamana ihtiyaç duyduklarını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

\"Ben göreve başladığımda krizle karşı karşıyaydık, yine krizle karşı karşıyayız. Ben geldiğimde Eto\'o sorunu vardı. Eto\'o kadro dışı kalmıştı. Devre arasında yine Eto\'o vardı, sıkıntılı halloldu. Yine Eto\'o problemi var. Bu, takıma taraftara, yönetime, Eto\'o\'ya zarar veriyor. Bu olayların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ben Galatasaray maçından önce bu sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Bu olayların bitmesi gerekiyor ki ligimize dönelim başarılı olalım. Huzur içinde sorunsuz çalışmak istiyorum. Saha içindeki sorunlarla uğraşırım ama saha dışındaki olayların bu boyuta gelmemesi gerekiyor. Bizim kaptanımız kendisine değer verilmediğini söylüyor. Ona bizim açımızdan en güzel değer veriliyor. Kendisiyle geçen sezondan beri hiç sorun yok. Antrenmanlarını iyi yapıyor maçlarda da gayet iyi ama kafasında sorunlarla maç oynayan takım kaptanının bize faydası fazla olmaz. Eto\'o\'nun da bu sorunları çözmesi gerekiyor.\"

\"KAOSUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR\"

Eto\'o\'nun açıklamalarını hatırlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

\"Eto\'o ile ilgili tüm şeyleri yönetim biliyor. Bunu çözecek olan yönetimdir. Öyle böyle çözülmesi gerekiyor. Galatasaray maçını analiz edip konuşmamız gerekirken bu sorunları konuşuyoruz. Biz şimdi de Nasri\'yi nasıl oynatacağız diye düşünürken hasta yatıyor. Şimdi başka şey düşünüyoruz. Buradaki kaosun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çözülmezse zararı olur. Saha dışındaki olayları bana yansıtmamaları gerekiyor. Benim tek yoğunlaşacağım yer yeşil saha olmalı. Galattasaray\'a karşı çok zor maç oynayacağız. Bu sorun çözülmeli. Bunu yönetim ve Eto\'o\'dan bekliyoruz. Bu olayın tatlıya bağlanacağını ve bunun sahaya iyi şekilde yansıması gerekiyor.\"

\"RADİKAL KARARLARI YAPACAĞIM\"

Gazetecilerin \'Eto\'o kadro dışı kalır mı?\' sorusuna Çalımbay, \"Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eto\'o ile yönetimin görüşmesinde olacak. Eto\'o ile ilgili saha içerisindeki olaylara cevap veririm ama saha dışındaki olaylardan sözleşmesi nasıl, bir şey diyemem. O arkadaşımızla ilgili nasıl karar verilecekse bir an önce verilmesi gerekiyor. Bu olaylar 3 haftadır süren olaylar. Radikal kararlar vermemiz gerekiyor. Ben kendi adıma radikal kararları yapacağım. Burada kimseye taviz vermeyeceğiz herkes işine bakacak. Herkes aldığı paranın hakkını verecek. Eto\'o\'nun yönetimle konuşup, bütünüyle sahada olması gerekiyor. Eto\'o antrenmanlarda çalışıyor çok iyi ama dün ki açıklamalar baya bir sert olduğu için mecburen açıklama yapılması gerekiyordu\" karşılığını verdi.

\"FİYATLARDA DENGESİZLİK VAR\"

Gazetecilerin \'Nasri\'ye ödenen ücret takımdaki dengeyi bozdu mu?\' sorusuna Çalımbay, \"İşin gerçeği tabi ki denge bozuldu ama herkesin bir değeri vardır. Tabi ki bazı dengeleri oturtmak gerekiyor. Eto\'o da ilk geldiğinde büyük ücretle geldi. Ben hiçbir oyuncunun ne aldığını bilmiyorum. Antrenörlük hayatımda para işine hiç girmedim ama aradaki denge bozuluyor tabi\" dedi.

Takıma yeni transfer istemediğini belirten Çalımbay, \"Tek isteğim huzur. Huzur içinde çalışmak istiyorum. Para pulda gözüm yok. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum\" diye konuştu.

\"BEN BURAYA YILDIZ OYUNCU GELDİM GİBİ BİR ŞEY YOK\"

Gazetecilerin, \'Yönetimden yeni transferleri oynatması yönünde talep geldi mi?\', sorusuna Çalımbay, kimsenin yeni oyuncunun oynaması yönünde talepte bulunamayacağını söyledi. Yönetimden de bu şekilde bir talep olmadığını anlatan Çalımbay, hazır olmayan oyuncuyu oynatmayacağını dile getirdi. Çalımbay, \"Herkes sahada en iyisini vermeli. \'Ben buraya yıldız oyuncu geldim\' gibi bir şey yok\" dedi.

\"ETO\'O\'NUN BİZİMLE, ARKADAŞLARIYLA SORUNU YOK\"

Çalımbay, \'Eto\'o\'nun takımda kalmasını istiyor musunuz\' sorusuna ise \"Eto\'o antrenmanını yaptıktan sonra her şeyi hallettikten sonra bir sorun yok. Eto\'o\'nun bizimle, arkadaşlarıyla sorunu yok. Tek sorunu yönetimle belki başka bir şeyle ilgili\" diye konuştu.

\"GALATASARAY MAÇINI İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BİTİRMELİYİZ\"

Galatasaray karşısında zor maç oynayacaklarını kaydeden Çalımbay, \"Galatasaray maçını istediğimiz şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Bazı sıkıntılar var ama biz takımımızı çok iyi yere getireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Rıza Çalımbay\'ın açıklaması

HABER: TOLGA YILDIRIM- KAMERA: MEHMET KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA