Antalyaspor taraftarı, Eto'o için cenaze namazı kılıp, sahaya sahte dolar attı

Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Eto'o'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto'o'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü. Antalyaspor için dua eden taraftarlar, "Konya kümeye" şeklinde slogan attı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlardan bazıları ise üzerinde Samuel Eto'o'nun olduğu sahte dolarları sahaya attı. Kamerunlu dünya yıldızı, attığı 44 golle Antalyaspor tarihinin en golcü ismi konumunda bulunuyor.