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Spor

Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) -  Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti

22 Kasım 2018 16:26

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - 

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar antrenmanın basına kapalı ikinci bölümünde taktik çalışması yaptı. Korkmaz, futbolcularına kaleli taktik maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktiğini çalıştırdı.
Kırmızı beyazlılarda Charles\'in katılmadığı antrenmanda Hakan Özmert ile Olcan Adın salonda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)

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