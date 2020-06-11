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Spor

Antalyaspor, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi

Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak

11 Haziran 2020 18:25

Antalya'da, sitenin bahçesinde doğan 2 köpek yavrusu, Fraport TAV Antalyaspor tarafından sahiplenildi. Tesislere getirilen yavru köpekler, kırmızı-beyazlı futbolcuların maskotu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, yönetim ve kulüp personeli, sosyal medyada bir sitenin bahçesinde doğum yaptıktan sonra apartman sakinlerince istenmediği için yuva aranan 2 köpeği sahiplendi. Meydan Kavağı Mahallesi'nde köpeklerin bulunduğu siteye giden kulüp personeli, 2 yavruyu veterenire götürdü.

Temizlenip aşıları yapılan 2 yavru köpek, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne götürüldü. Kırmızı-beyazlı kulüp yöneticileri, futbolcular ve kulüp personeli, yavru köpekleri tesislerde barındırmaya karar verdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taktik çalışması yaptığı antrenmanda saha kenarına getirilen köpekler, futbolcuların maskotu oldu.

Yıldız futbolcu Lukas Podolski başta olmak üzere Ersan Gülüm ve diğer futbolcular, yavru köpeklerle fotoğraf çektirdi. Tesislerde yuvalandırılacak köpeklere takım olarak isim konulacak. (DHA)

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