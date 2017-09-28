Antalyaspor resmen açıkladı (2)

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından bir dönem Milan ve Inter\'i çalıştıran Leonardo Araujo ile anlaştı. Kırmızı beyazlı kulüp sosyal medya hesabından Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Leonardo\'nun fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, \'Hoşgeldin\' ifadesi kullandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

\"Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

Leonardo Araujo ile saat 16.30\'da Atilla Konuk Tesisleri\'nde imza töreni düzenlenecek.

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