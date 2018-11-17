Antalyaspor, özel maçta Afganistan Milli Takımı'nı 1 - 0 yendi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) -



ANTALYASPOR, hazırlık maçında Afganistan A Milli Futbol Takımı\'nı 1-0 mağlup etti.

Serik ilçesindeki İsmail Oğan Stadı\'nda oynanan mücadeleye Antalyaspor, Ferhat Kaplan, Birkan Öksüz, Osman Çelik, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Zeki Yıldırım, Drole, Serdar Özkan, Olcan Adın, Barrada ve Harun Alpsoy 11\'iyle başladı.

Afganistan A Milli Takımı ise Ovays Azizi, Abassin Alikhil, Hassan Amin, Kanischka Taher, Adam Najem, Noor Husin, Farshad Noor, Fareed Sadat, Omran Haydavy, Milad Intezar, Sharif Mukhammad 11\'iyle sahaya çıktı.

Antalyaspor\'a galibiyeti getiren golü 34\'üncü dakikada röveşatayla Zeki kaydetti.

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