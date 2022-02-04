Antalyaspor Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor dünyaca ünlü yıldız Luiz Adriano'yu Türkiye'ye getirerek 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Luiz Adriano! Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” denildi.
Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Brezilyalı golcünün tanıtımında “Kar yağmaz dediler. Yağdı! Forvet gelmez dediler. Geldi!” ifadeleri kullanıldı.
"Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım”
Tanıtım videosunda konuşan Luiz Adriano, “Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım” mesajını verdi. Kariyerine Brezilya ekibi Internacional’da başlayan Adriano, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.
34 yaşındaki forvetin Palmesiras’la sözleşmesi 31 Ocak 2022’de sona erdi. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.