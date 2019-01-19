Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya(xx), Kerem Ersoy(xx), Mehmet Kısal(xx)

ANTALYASPOR: Boffin(xx) - Nazım Sangare(xx), Salih Dursun (xx), Chico (xx), Cissokho (xx), Zeki Yıldırım (xx), Hakan Özmert (xx), Mevlüt Erdinç (x)(Dk. 62 Drole xx), Doğukan Sinik(xx)(Dk. 82 Charles), Serdar Özkan (xx), Doukara(xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung(xx) - Lopes(xx), Kana Bıyık(xx), Sapunaru(xx), Atila Turan(xx), Şamil Cinaz (xx), Mensah (xx), Chery(xx)(Dk.86 Bilal Başacıkoğlu), Deniz Türüç (xx), Varela (xx), Umut Bulut (xx)(Dk.66 Kravets xx)

SARI KART: Şamil Cinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Antalyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

6\'ncı dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah\'ın sağ ayağının içiyle yerden sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

31\'inci dakikada Lopes\'in sağ kanattan ortasına Tjaronn Chery, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı, ancak top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

60\'ncı dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sol kanattan Deniz Türüç\'ün yerden ortasında topla buluşan Chery\'nin şutunu kaleci Boffin kurtardı.

74\'üncü dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına giden Deniz Türüç\'ün şutunda top kaleci Boffin\'de kaldı.

75\'inci dakikada Antalyaspor atağında ceza yayının gerisinden Zeki Yıldırım, sağ ayağıyla şutunda top farklı şekilde yandan auta çıktı.

76\'ncı dakikada Şamil Cinaz\'ın ceza sahası dışından şutunda top kale direği üzerinden oyun alanını terk etti.

85\'inci dakikada Chery\'nin ceza sahasının sağ köşesinden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yakınından oyun alanı dışına çıktı.

90 +2\'nci dakikada Antalyaspor\'un sol kanattan atağında Cissokho\'nun şutunda top kaleci Lung\'da kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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