Antalyaspor hentbol takımına yeni sponsor

Tolga YILDIRIM - Aslı DURAN / ANTALYA,(DHA) -

ERKEKLER Hentbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Antalyaspor, CIP Travel ile 5 yıllık isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki imza törenine Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile CIP Travel\'ın sahibi Halil Tayfur katıldı. Ali Şafak Öztürk, anlaşmanın yıllık 500 bin liraya 5 yıllığına hentbol takımının isim ve forma sponsorluğunu kapsadığını söyledi.

Antalyaspor bünyesindeki amatör branşlarda da benzer sponsorluk anlaşmalarını planladıklarını aktaran Öztürk, \"Bizim amatör branşlarda uygulamak istediğimiz sponsorluk anlaşması tarzı bu. Bundan sonra da uygulamak istiyoruz. Yeniden faaliyetini düşündüğümüz basketbol şubemizde ve diğer branşlarda Antalya\'ya ve Antalyaspor\'a destek verecek şirketlerden bu tür anlaşmalar bekliyoruz\" dedi.

Takımın Erkekler Hentbol Süper Lig\'inde \'CIP Travel Antalyaspor\' adıyla anılacağını vurgulayan Öztürk, \"Antalyaspor adına turizmcilerden önemli destek bekliyoruz. Bu da güzel bir örnek olacaktır. Turizmde iyiye gidiş var artık daha fazla destek bekliyoruz. Tarihi bir sponsorluk anlaşması. Antalyaspor\'un bu kadar uzun dönemde amatör branşta sponsorluk anlaşmasından daha önce olduğunu hatırlamıyorum\" diye konuştu.

Halil Tayfur ise Antalyaspor\'a başarı diledi. Antalyaspor\'a katkı sağlamak için bu anlaşmayı imzaladıklarını aktaran Tayfur, \"Başkanın Antalyaspor\'daki vizyonu ve kulübün geleceği ile ilgili düşüncelerini destekliyoruz\" dedi.

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