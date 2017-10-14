Antalyaspor- Göztepe: 1-3

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (x)- Celutska (xx), Djourou (xx), Diego (xx), Musa (xx)(DK.74 Emre x), Charles (xx)(Dk.82 El Kabir), Sandro (xx), Maicon (xxx), Menez (xx) (Dk.57 Deniz xx), Nasri (xx), Eto\'o (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Sabri (xxx), Peybernes (xx), Kadu (xxx), Traore (xx), Rotman (xx), Selçuk (xxx), Scarione (xx)(Dk.78 Halil x), Castro (xx), Tayfur (xx)(DK.62 Gouffran x), Jahovic (xxx)(Dk.87 Ömer Şişmanoğlu)

GOLLER: Dk.9, 19 Jahovic, Dk.90+2 Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Dk.26 Maicon (Antalyaspor)

SARI KART: Ferhat (Antalyaspor), Traore, Kadu, Selçuk (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk.28 Sandro (Antalyasppor)

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe\'ye 3-1 yenildi.

Antalyaspor maça meme kanserine dikkat çeken pankartla çıktı.

9\'uncu dakikada Menez\'in hatalı pasında topu önünde bulan Jahovic, ceza sahasına girer girmez kalecinin solundan topu ağlara bıraktı: 0-1.

19\'uncu dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Jahovic\'in şutunda top barajdaki Diego\'ya çarparak ağlara gitti: 0-2.

26\'ıncı dakikada defansın hatalı pasında topu önünde bulan Eto\'o pasını ceza sahasına hareketlenen Maicon\'a verdi. Maico\'nun penaltı noktası üzerinden sert şutu ağlarla buluştu: 1-2.

28\'inci dakikada topla hareketlenen Castro\'ya kayarak sert müdahalede bulunan Sandro\'yu maçın hakemi Hüseyin Göçek ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41\'inci dakikada Nasri\'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Musa\'nın gelişine sert vuruşu kalecide kaldı.

İlk yarıyı Göztepe 2-1 önde kapattı

59\'uncu dakikada Deniz\'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Beto yumruklayarak kornere gönderdi.

61\'inci dakikada Scarione, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan topa sert vurdu. Araya giren savunma tehlikeyi önledi.

64\'üncü dakikada Celustka\'nın sağ çaprazdan kale önüne ortasında Eto\'o topla buluştu. Vuruşunda top kaleciden döndü. Bu pozisyonda kaleci Beto\'nun sakatlanması sonucu hakem oyunu durdurdu.

82\'nci dakika rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Charles sedyeyle sahadan çıkarıldı.

83\'üncü dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sabri\'nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

90+2\'nci dakikada Castro\'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Şişmanoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.

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