Antalyaspor- Galatasaray:0-1

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongin (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Nazım Sangare(xx), Diego Angelo (xx), Celustka (xx), Cissokho (xx), Chico (xx), Yekta (xx)(Dk.74 Danilo x), Maicon (xx), Doğukan (xx)(Dk.68 Harun Alpsoy x), Hakan (xx), Doukara (xx)

GALATASARAY: Muslera (xx)- Mariano (xx), Ozan Kabak (xx), Ömer Bayram (xxx), Serdar (xx), Fernando (xxx), Ndiaye (xx), Belhanda (xx)(Dk.76 Maıcon Roque x), Rodrigues (xx)(Dk.62 Feghouli x),Onyekuru (xx)(Dk.85 Donk xx), Sinan (xx)

GOL: Dk.87 Donk (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor\'u 1-0 yendi. Karşılaşma öncesinde Batman şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Antalyaspor tribünlerinde kırmızı beyazlı takımın zirveye tırmanışı ve taraftar sevgisi dev pankartla anlatılmaya çalışıldı. Antalyasporlu futbolcular sahaya 07 Gençlik Taraftar Grubu\'nun takıma destek için verdiği göğüs ve sırt reklamı ile çıktı.

1\'inci dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan Maicon\'un pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Doukara\'nın vuruşunda top önce Muslera\'ya, ardından dönerek Doukara\'ya çarparak auta gitti.

9\'uncu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Mariano\'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Belhanda son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Rodrigues\'in altıpas önünde topa gelişine vuruşunda Boffin başarılıydı.

33\'üncü dakikada Antalyaspor sağ kanattan Hakan Özmert ile köşe atışı kullandı. Ceza alanına gönderilen topu Celustka kafa ile arka direğe indirdi. Topa hareketlenen Diego Angelo\'nun sol ayağıyla topa gelişine vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

44\'üncü dakikada Galatasaray\'ın sol kanattan Ömer Bayram\'ın ceza sahasına ortasında Cissokho topa yükseldi. Bu sırada hakem Cissokho\'nun yükselirken topa elle müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı beyazlı futbolcuların itirazı üzerine VAR sistemine başvuran hakem Cüneyt Çakır penaltıyı iptal etti.

İlk yarı 0-0 sona kapandı.

51\'inci dakikada Galatasaray sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Belhanda\'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rodrigues\'in kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

59\'uncu dakikada Ömer Bayram\'ın soldan ceza alanına ortasında Rodrigues\'in gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

64\'üncü dakikada Ndiaye\'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Feghouli\'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Boffin güçlükle ayağıyla kornere çeldi.

69\'uncu dakikada Ndiaye\'nin ceza yayından sert şutunu kaleci Boffin yatarak kontrol etti.

73\'üncü dakikada Hakan Özmert\'in ara pasıyla topla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ceza alanı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Topa Muslera hakim oldu.

77\'nci dakikada Mariano\'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan, altıpas önünde topa kafa vurdu. Boffin son anda topa hakim olmayı başardı.

87\'nci dakikada Galatasaray aradığı golü oyuna iki dakika önce giren Donk\'la buldu. Mariano\'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Donk, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda Boffin\'i avladı: 0-1.

Karşılaşma Galatasaray\'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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