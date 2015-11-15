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Spor

"Antalyaspor, Fabio Capello'yla görüştü" iddiası

Capello, Rusya Milli Takımı’ndan yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanıyordu. Antalyaspor’un ise yarım sezonluk 1 milyon, gelecek sezon için de 3 milyon Euro önerdiği öne sürüldü

15 Kasım 2015 23:52

Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak  büyük ses getiren Antalyaspor, yine büyük oynuyor. Andrea Pirlo için İtalya’ya giden ve burada 36 yaşındaki dünya yıldızının menaceriyle bir araya gelen Başkan Gültekin Gencer’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Antalya’da yayın yapan VTV televizyonunun haberine göre Gencer, Milano’da Fabio Capello'yla da görüştü. Yusuf Şimşek’e destek veren açıklamalar yapmasına rağmen Gencer’in rüyalarını Capello süslüyor. Ancak 69 yaşındaki teknik adam son olarak çalıştırdığı Rusya Milli Takımı’ndan yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanıyordu. Antalyaspor’un ise yarım sezonluk 1 milyon, gelecek sezon için de 3 milyon Euro önerdiği öne sürüldü.

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