Antalyaspor: Delgado'yu transfer edeceğiz

Antalyaspor’un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Gültekin Gencer, "En az transfer yapan kulübüz. İki tane daha transfer yapacağız, ikisi de yolda. Biri Delgado" dedi. Akdeniz temsilcisi transfer döneminde Eto'o'yu kadrosuna katarak en dikkat çeken transferlerden birine imza atmıştı.

DHA'dan Tolga Yıldırım'ın haberine göre, Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurulu dün yapıldı. Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde başkanlığını Gültekin Gencer’in üstlendiği yönetim oy çokluğuyla kabul edildi. Antalyaspor’da üç yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Gültekin Gencer’in yönetim kurulunda Mehmet Yüksel, Levent Aydın, Salman Aksal, Hasan Ali Ceylan, Hamza Balcı, Okan Alanyalı, Hakan Saatçioğlu, Emin Gülmez, Cumhur Arıcı, Mustafa Şahingöz, Ali İhsan Sav, Kamer Uğurluel, Emin Özgür Kasapoğlu, Nejdet Alacan, Ali Özgür Karagöz, Hakan Ketenci, Mustafa Vicir, İrfan Erdoğan yer aldı.

'Eto'o transferini niye tartışıyorsunuz?'

Gencer seçim sonrası konuşmasında Eto’o transferinde maliyet eleştirilerine tepki gösterdi. Eto’o’nun maliyeti ile Fenerbahçe’nin Robin Van Persie transferini karşılaştıran Gencer, "Eto’o transferinden dolayı 300 bin liralık kamp maliyetimiz tamamen organizatörler tarafından karşılandı. Hala Eto’o transferini yargılıyoruz. Eto’o’nun Antalya’ya kazandırdığı vizyonu tartışmayacağız. Fenerbahçe Van Persie için 25 milyon Euro verdi. Eto’o’nun parası 3 yıllık toplam 9 milyon Euro. Eto’o’nun Sampdoria’dan transferi yapılırken bonservis vermedik" diye konuştu.

2006-2010 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Arjantinli orta saha oyuncusu Delgado, siyah beyazlı kulüpten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımına transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu, 2013'ten bu yana Basel forması giyiyor.

'Delgado yolda'

Gencer, Yusuf Şimşek ile 1.5 milyon liradan 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını, benzer sözleşmenin geçmişte ilk teknik direktörlüğünü Antalyaspor’da yapan Mehmet Özdilek’le de gerçekleştirildiğini söyledi. Antalyaspor’un transfer çalışmalarını sürdürdüğüne de değinen Gencer, "İki tane daha transfer var, ikisi de yolda. Biri Delgado" dedi.