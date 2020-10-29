Antalyaspor'da Tamer Tuna gitti, Abdullah Avcı geliyor

Teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, hız kesmeden arayışa geçti. Adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşme yapan Akdeniz ekibi, tecrübeli hoca ile prensipte anlaştı. Avcı’nın Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı. Tuna’nın ayrılışının ardından adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşen kırmızı-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

DHA'dan İbrahim Alioğlu'nun haberine göre; Avcı, Antalya'ya giderek kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak.



Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig’in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Antalyaspor’da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim’de Medipol Başakşehir’e dış sahada 5-1 kaybetti.