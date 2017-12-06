Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 25-30

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

SALON: Süleyman Evcilmen

HAKEMLER: Özgür Benli, Savaş Yüksek

ANTALYASPOR: Angelov- Ovcina 5, Savaş Beyhan 1, Özgenç Yurdakul 1, Sekaric 1, Yağız Yurdakul, Erkut İsmet Eryiğit, Stojomovic 7, Furkan Özcan 1, Nikocevic 4, Raciç, Hakan Türkmen, Mester 2, Alperen Başer, Veli Kara 2, Salih Uludağ 1

BEŞİKTAŞ MOGAZ: Taner Günay- Mehmet Doğukan Karatay, Vrazalic 5, Pribak 4, Lazarov , Krsmancic , Buljubasic, Mehmet Demirezen 1, Radojkovic, Onur Ersin, Tomic, Tolga Özbahar 6, Doğukan Keser, Nuic 10, Tomic, Ramazan Döne 4, Hendawy

İLK YARI: 12-17

2 DAKİKA CEZASI ALANLAR: Sekariç, Veli Kara (Antalyaspor), Buljubasic, Ramazan Döne (Beşiktaş)

HENTBOL Erkekler Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş Mogaz ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan kırmızı beyazlılar ilk dakikalarda rakibi karşısında üstün oynadı. Maçın 10\'uncu dakikasında Beşiktaş Mogaz, 5-4 öne geçerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Mogaz 17-12 önde tamamladı.

İkinci yarı iki takımın karşılıklı golleriyle geçildi. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş Mogaz maçı 30-25 kazandı. Siyah beyazlılar, ligde 1 maç eksik olmasına rağmen 9 maçta kazandığı 16 puanla liderliğe yükseldi.

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