Beşiktaş, Antalya'da 2-0 geriden gelerek kazandı

Beşiktaş, ilk yarı iki farklı yenik tamamladığı maçta ikinci yarıda sergilediği futbolla Antalyaspor deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı. Karşılaşmaya sakatlıklar ve devre arasında yapılan oyuncu değişikliklerinin yaptığı katkı vurdu. Beşiktaş'ın bir topunda direk gole izin vermezken, Antalyaspor'un son dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig’in 5. haftasına liderlik koltuğunda giren Beşiktaş, tam yedi eksikle geldiği Antalya deplasmanında üç puana uzanan takım oldu. Antalyaspor’un ilk yarısının 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında üç gol bulan Beşiktaş, zorlu maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlanması ile Josef’i savunmanın ortasına çekmek zorunda kalan Beşiktaş, ilk yarının son dakikalarında kalesinde iki gol birden gördü. Josef’in savunmaya kaydırılmasının ardından orta saha kontrolünü rakibine veren Beşiktaş, 42. dakikada Wrigt ve 45+1. dakikada Veysel Sarı’nın golleriyle soyunma odasına 2-0 yenik girdi.

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Devre arasında iki değişiklik

Sergen Yalçın, devre arasında Larin ve Ghezzal’ı oyuna soktu. Josef’i de yeninde orta sahada savunmanın önündeki yerine çeken Sergen Yalçın, savunmanın ortasına Atiba’yı koydu. Kenan Karaman ve Gökhan Töre’nin ilk yarıdaki etkisiz oyunu sonrası pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, Larin ve Ghezzal ile eski temposuna döndü.

Josef’in asıl mevkiisine gelmesi ile orta saha kontrolünü de eline alan Beşiktaş, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, 65. dakikada Batshuayi ve 76. dakikada Ghezzal’ın golleri, Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı.

Beşiktaş’ta Larin’in 59. dakikada yaptığı kafa vuruşunda ise direk gole izin vermedi. Veysel Sarı’nın 90. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Savunma dörtlüsü sürekli değişti

Yedi eksikle geldiği Antalya deplasmanında Necip ve Mehmet Topal’ın da sakatlanmasıyla sürekli değişen savunmada maçın sonunu N’Sakala, Atiba, Montero ve Rıdvan dörtlüsüyle tamamlayan Beşiktaş, yıldızlarının yaptığı katkı ile üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 13’e yükseltirken, Antalyaspor 4 puanda kaldı.

Stat: Antalya Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş) Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

11′ Sol kanattan Nuri Şahin'in penaltı noktası üzerine kullandığı kornerde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

19′ Nuri Şah'in ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta vuruşu üstten auta çıktı.

41′ Rıdvan'ın sol kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Montero'nun kafası üstten auta gitti.

GOL! 42′ Poli'nin pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Wrigt'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL! 45+1′ Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy'in ceza alanı içine kestiği ortada Veysel Sarı'nın kafası ağlara gitti. 2-0

45+3′ dakikada atılan uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Wriht'ın vuruşunu Mert Günok çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

GOL! 49. dakikada Larin'in pasında sol kanattan ceza alanı içine giren Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

50′ Doğukan Sinik'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fredy'in şutu üstten auta gitti.

DİREKTEN DÖNDÜ! 60′ Pjanic'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından tekrar içeri doldurulan topta Batshuayi'nin vuruşunda savunma topu kale çizgisi üzerinden çıkardı.

GOL! 65′ Güray Vural'ın kaleciye kısa pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

GOL! 76′ Topla buluşan Ghezzal'in ceza sahası dışından sert şutu kalecinin solundan ağlarla gitti. 2-3

83′ Ghezzal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.

90′ Amilton’un sol çaprazdan ortasında altıpasta Veysel Sarı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Fakat ofsayt durumunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

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