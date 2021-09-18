Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal: Sorumlu benim

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal yenilgiyi değerlendirirken, "Tabii ki sorumlu benim" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Beşiktaş'a 3-2 kaybetti.

Yenilgiyi beIN SPORTS'ta değerlendiren Ersun Yanal, "Devreye 2-0 girdik. İkinci yarıda ilk iki golü bireysel hatadan yedik, sonrasında bir gol kaçırdık. Oyuna tutunma dakikaları bize pahalıya mal oldu. Maçı hep beraber kaybettik. Tabii sorumlusu benim. Enteresan bir maç, unutulmayacak bir maç oldu. Tüm oyuncularımızın kazanmak için koyduğu mücadele ortadaydı. Yediğimiz 3 golden 2’si bireysel hataydı. İkinci yediğimiz golden sonra o tepkiyi gösteremedik. Kırılma anları bizim kaçırdığımız goller oldu" diye konuştu.

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de 5 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet, 3 kez de mağlubiyet aldı.