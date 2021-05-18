Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş, üç gün önce Süper Lig şampiyonluğu ilan ettiği İzmir'de çifte kupa sevinci yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş'ın golleri De Souza (3’) ve Rosier’den (30’) geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sergen Yalçın'ın ekibi, üç gün önce Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmaya adeta golle başladı. 3. dakikada gelişen atakta Josef de Souza finalde takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Atiba Hutchinson'ın pasında hızlı atağa çıkan Rachid Ghezzal Fraport TAV Antalyaspor savunmasını az adamla yakaladı. Rachid Ghezzal topu sağ kanattan ileri çıkan Valentin Rosier'e gönderdi ve kaleci Ruud Boffin ile karşı karşıya kalan Rosier ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Finale kadar gol yemeden gelen Antalyaspor ikinci yarıda farkı azaltma adına açık aradı ancak pozisyonlardan gol sesi çıkmadı.

Son düdükle birlikte Beşiktaş, 16 kez final oynadığı kupada 10. kez zafere ulaştı. Siyah-beyazlılar kupada 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i elemişti.

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