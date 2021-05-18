Sergen Yalçın: Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın "Çok güzel bir olay yaşandı. Biz Antalyasporluları alkışladık, onlar da bizi alkışladı. Futbol böyle olmalı. Birbirimize saygı duymalıyız. Her şey kupa kazanmak değil. Bunun bir oyun olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. Antalyaspor'u ve Ersun Hoca'yı tebrik ediyorum" dedi.

Sezonu iki kupayla tamamlamalarını değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın "Kupa kazanmak tabii ki önemli. Çok zor bir sezonda, sıkıntılı sürecin içinden geçerek iki kupa kazandık. Allah'tan başka bir şey istemem. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak. En büyük pay tabii ki oyuncularımın. Karakter ortaya koyarak iki kupa kazandılar. Allah hapsinden razı olsun. Ben ve ekibim takımı ayakta tutmaya çalıştık. Hiçbir zaman düşmedik. Uzun maratonda bu çok önemlidir.

İki kupayı taraftarımıza armağan ediyorum. Galatasaray da başarılı. Fenerbahçe de sonuna kadar yarışı kovaladı. Onları başarısız görmüyorum. Bizde kupayı alan başarılı gösteriyor. Üç büyük camia arasında sona kadar çekişme yaşandı. Böyle bakmalıyız. Averajla kazandığımız için şanslı olan da taraftık, bunu söylememiz lazım. Çok ciddi birlik-beraberlik örneği gösterdik. Allah da bize yardım etti" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Biraz evde oturup, televizyon seyredip, kafamı dinlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum. Biraz dinlenmem lazım. O işlere sonra bakarız. Geleceğimi falan da çok düşünmüyorum, biraz dinlenmem lazım" dedi.