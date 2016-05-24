Antalyaspor başkanı Ronaldinho transferi için gün verdi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, Ronaldinho transferiyle ilgili 6 Haziran'ı işaret ederek "O tarihte Samuel Eto'o ve Ronaldinho Londra'da buluşuyor. Büyük ihtimal biz de orada oluruz. Son detaylar konuşulur ve inşallah transfer gerçekleşir" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, kulübün yönetim kurulunun da katılımıyla bir otelde basın toplantısı gerçekleştiren Gencer, Antalyaspor'un Jose Morais ve Eto'o gibi transferlerle iyi bir takım olduğunu ve birkaç destekle Avrupa'da oynayabilecek hale gelebileceklerini dile getirdi.

"Ronaldinho yüz yüze görüşelim dedi"

Yeni sezonda nokta transferler yapacaklarını belirten Gencer, son zamanlarda Ronaldinho transferinin çok tartışıldığına dikkati çekerek, "Geçen yıl Ronaldinho Brezilya'da oynadı. Geçen yıl bizzat bir arkadaşı aracılığıyla beni arayarak evine davet etti ve yüz yüze görüşelim" dedi.

Transfer için tarih 6 Haziran

Biz Eto'o transferinden sonra bu transferi kaldıramayacağımızı biliyorduk. Şehrin dinamiklerinin bu transfer için seferber olması lazım. Ronaldinho transferi için turizmcileri, seçilmiş ve atanmışlarının bizi zorlaması lazım. Her geçen gün hızla artan Antalyaspor taraftarı var. Antalyaspor taraftarının heyecanını gözlememiz lazım. Bu coşkuyu yakaladığımız an transferi bitirmememiz için hiçbir engel olamaz. Bu yaz kampında inşallah Eto'o ve Ronaldinho'yu bir arada görürüz. Bu transferle ilgili en önemli tarih 6 Haziran. O tarihte Samuel Eto'o ve Ronaldinho Londra'da buluşuyor. Büyük ihtimal biz de orada oluruz. Son detaylar konuşulur ve inşallah transfer gerçekleşir" dedi. Gencer, kadrolarında yer alan Danilo, Sakıb Aytaç ve Mbilla için de önemli transfer tekliflerinin bulunduğunu kaydetti.

Transfer listesinde kimler var?

Eto'o ve Jose Morais projesinin devam edeceğini anlatan Gültekin Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevlüt Erdinç transferi gündeme geldi. Bu bahsedildiği zaman güldük. Elimizde Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncu varken ikinci transfer söz konusu olamaz. Kaleciyle ilgili Gaziantepsporlu Karcemarskas'ın transferi aylardır gündemde. Kendisiyle defalarca konuştuk. Değişik dönemlerde de anlaştık ancak Karcemarskas ve ekibinin, kulüpleri birbirine düşürdüğü herkes tarafından görüldü. Bize geliyor 'şu kulüp bunu verdi' diyor, başka takıma gidiyor 'Antalyaspor bunu verdi, Osmanlıspor bunu verdi' diyor. İmza atma imkanımız varken artık kendisiyle ilgilenmiyoruz. Boşu boşuna Türk futbol takımları bu tip oyuncular yüzünden birbirine zarar vermesin. Fornezzi ve Ozan ile devam edeceğiz. Türk kaleci transferiyle ilgili kararımızı verdik. Gençlerbirliği kalecisi Ferhat Kaplan ile imzamızı atacağız."

"Beşiktaş'tan Serdar Kurtuluş'u aldık"

Transfer çalışmaları kapsamında iki futbolcuya da imza attıracaklarını anlatan Gencer, "Jose Morais iki alternatif stoper alınmasını talep etti. Orta sahaya da iki alternatif için çalışmalar başladık. Devre arasında Beşiktaş'tan defalarca istediğimiz Serdar Kurtuluş yarından itibaren Antalyaspor'da. Orta sahada da Antalyaspor'un eski oyuncularından İsmail Aissati ile anlaştık" diye konuştu.

"Rihanna ve Messi karşılıklı top oynayacak"

Başkan Gencer, Samuel Eto'o Özel Vakfının 10. yıl kutlaması kapsamında 16 Temmuz'da Antalya Arena'da Türk ve dünya karmalarının maç yapacağını anımsatarak, "Dünya pop yıldızı ile dünya futbol yıldızı Antalya Arena'da olacak. Dünya yıldızı Messi ile pop yıldızı Rihanna karşılıklı top oynayacak. Bu durumun Antalya'nın tanıtımı için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Sadece Çin'den 2 bin iş adamı bu maç için rezervasyon yaptırdı" diye konuştu.

"Yeni sezondaki hedef ilk 5"

Kulüp olarak yeni sezondaki hedeflerinin ilk 5 olduğunu anlatan Gencer, şunları söyledi:

"İlk 5'in neresinde oluruz bilemiyoruz ama ligi ilk 5 sırada bitireceğimize inanıyorum. Antalya Arena Stadı'nı bu yıl tam sezon olarak ilk defa kullanacağız. Antalyaspor için yapılan statta herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor sevdalısı bir insan. Antalyaspor'a tesis kazandıracak bir kişi. Antalya'da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu var. Ne zaman kapısını çalsak hiçbir konuda bize 'hayır' demedi. AK Parti'de MKYK'ya girmiş Mustafa Köse var. Bu üç insanın Antalyaspor'un stat dahil her türlü sorununu çözeceğine inanıyoruz."

Kombine fiyatları

Kombinelerle ilgili yeni sezonda rekor kırmayı istediklerini belirten Gencer, geçen yıl 17 bin kombine sattıklarını ifade etti. Passolig sayısının ise 50 bine ulaştığını ifade eden Gencer, "30 Haziran'a kadar 30 bin kombine satmayı hedefliyoruz. Bu şehrin bunu yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan basın toplantısında Antalyaspor'un 2016-2017 sezonu kombine fiyatları açıklandı. Açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar kampanyalı kombine bilet fiyatları, kale arkası alt tribün 160, kale arkası üst tribün 200, doğu üst tribün 400, doğu alt tribün 500, batı üst tribün 500 ve batı alt tribün ise 750 lira olacak. Haziran ayından sonra ise kombine biletler, kale arkası alt tribün 200, kale arkası üst tribün 240, doğu üst tribün 500, doğu alt tribün 600, batı üst tribün 600, batı alt tribün 850 liradan satışa sunulacak.