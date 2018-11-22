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Spor

Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Erzurum maçı ile tekrar galibiyet serisine başlayacağız"

Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)  Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında çok zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Erzurum maçı ile tekrar galibiyete başlayacağız" dedi

22 Kasım 2018 14:40

Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) 

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında çok zor bir maç oynayacaklarını belirterek, \"Erzurum maçı ile tekrar galibiyete başlayacağız\" dedi.
Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların Erzurum deplasmanında sakatlığı nedeniyle Charles ve Olcan Adın ile kart cezası nedeniyle Hakan Özmert forma giyemeyecek. Karşılaşma hakkında düşüncelerini aktaran Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Antalyaspor formasında CIP Travel göğüs reklamı yer alacağını dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Aki Şafak Öztürk, geçen hafta Akhisarspor maçında istemedikleri puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Başkan Öztürk, \"Puansal olarak durumumuza baktığımızda geçen hafta istemediğimiz yenilgi aldık. Erzurum maçı ile tekrar galibiyete başlayacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ali Şafak Öztürk\'ün açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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