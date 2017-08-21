Antalyaspor- Akhisar Belediyespor maçından notlar

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig\'de, ilk haftayı puansız kapatan Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor karşısında 3 puan hedefiyle mücadele edecek. Akhisar Belediyespor ise 2\'de 2 yapmak istiyor.

Antalyaspor, Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Akhisar Belediyespor\'u konuk ediyor. Geçen sezonu 58 puanla 5\'inci sırada tamamlayan Antalyaspor bu sezona beklediği gibi başlayamadı. İlk haftada Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan kırmızı- beyazlı takım, bu hafta taraftarının önünde kazanmayı amaçlıyor.

Kadrosunda dünya yıldızı Samuel Eto\'o bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Jean-Armel Drole (Perugia), Jeremy Menez (Girondins Bourdeaux), Salih Dursun (Galatasaray), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Ruud Boffin (Eskişehirspor), Musa Nizam (Trabzonspor), Maicon (Lokomotiv Moskova), Johan Djourou\'u (Hamburg) kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor son olarak dünya yıldızı Cezayir asıllı Fransız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı. Antalyaspor geçen sezon kiralık olarak Sevilla\'da forma giyen Manchester City oyuncusu Nasri\'yi bugün Antalya\'ya getirdi. Samir Nasir yarın Antalyaspor\'un Atilla Konuk Tesisleri\'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Antalyaspor, Ramon Motta (Vasco da Gama), Serdar Özkan (Gençlerbirliği), Mbilla Etame (Alanyaspor), Kenan Horic (Pafos), Anıl Koç (Serbest), Jean II Makoun (Serbest), Amadaiya Rennie (Serbest) ile de yollarını ayırdı.

AKHİSAR BELEDİSPOR CEPHESİ

Geçen sezon Okan Buruk\'un gelişiyle toparlanan ve etkili bir futbol ortaya koyan Akhisar Belediyespor, bu sezona galibiyetle başladı. İlk maçında Sivasspor\'u 1- 0 mağlup eden Akhisar Belediyespor bu karşılaşmayı da kazanarak 2\'de 2 yapmak istiyor. Geçen sezonu 48 puanla 7\'nci sırada bitiren Akhisar Belediyespor, Eray Ataseven (Balıkesirspor), Paulo Henrique (Shanghai Greenland Shenhua), Miguel Lopes (Sporting Lizbon), Alperen Babacan (Denizlispor), Serginho (Al-Washl), Helder Barbosa (Al-Washl) ile kadrosunu güçlendirdi.

Yeşil siyahlı takım, Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ricardo Vaz Te (Henan Jianye), Abdülkadir Özdemir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Jeremy Bokila (CFR Cluj-Kiralık), Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Mervan Çelik (Serbest) ile de yollarını ayırdı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Saat 21.45\'te, Antalya Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan olacak.

İLK 11\'LER

ANTALYASPOR: Boffın, Celustka, Salih Dursun, Dıego, Sakıb, Zeki, Charles, El Kabır, Maıcon, Aydın Karabulut, Eto\'o

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Mineiro, Sissoko, Barbosa, Soner Aydoğan, Olcan Adın, Henrıuge

Konuk ekipte cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken Antalyaspor\'da Menez, Drole, Sandro ve Deniz sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak.