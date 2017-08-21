Antalyaspor- Akhisar Belediyespor: 2-2

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)-

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Celutska (xx), Diego Angelo (xx), Salih Dursun (xx), Sakıb Aytaç (xx), Maicon (xxx), Zeki Yıldırım (xx), (Dk. 74. Chico x) Charles (xx)(Dk: 46 Yekta (xx), Aydın Karabulut (xxx), El Kabir (xx)(Dk. 61 Emre Güral (xx), Eto\'o (xx)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac (xx)- Miguel Lopes (xx), Caner Osmanpaşa (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Ömer Bayram (xx), Sergio Mineiro (xx)(Dk. Eray Atasever x), Sissoko (xx) (Dk. 84 Muğdat) Barbosa (xx), Soner Aydoğdu (xx),(Dk.81 Hora, Olcan Adın (xx), Henrique (xx)

GOLLER: Dk. 18 Aydın Karabulut, Dk. 77 Maicon (Antalyaspor), Dk. 5 Sergio Mineiro, Dk. 85. Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Zeki, Salih Dursun, Maicon (Antalyaspor), Soner Aydoğdu, Sergio Mineiro (Akhisar Belediyespor)



TFF Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2\'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Hava sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Antalya\'da oynanan karşılaşma 2- 2 tamamlandı.

Antalyasporlu futbolcular, ısınmaya maç öncesi üzerinde Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül\'ün fotoğrafının olduğu, \'İyi ki Varsın Eren\' yazılı tişörtle çıktı. Kırmızı beyazlı takım seremoniye ise \'Anadolu Fetih 1071- 26 Ağustos\'ta Malazgirt\'teyiz\' pankartıyla çıktı. Antalyaspor\'un Manchester City takımından transferi orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Samir Nasri ve sakatlığından dolayı forma giyemeyen Jeremy Menez maçı locadan izledi. Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin seyirci tribünden izledi.

5\'inci dakikada Konuk Akhisar Belediyespor\'da sağ kanattan Henrique\'nin ceza alanı içerisine yerden ortasına Sergio Mineiro sert vurarak topu ağlara gönderdi: 0-1

7\'nci dakikada Antalyaspor atağında Samuel Eto\'o, sağ çaprazda kontrol ettiği topa sert vurdu ancak kaleci Lukac gole izin vermedi.

16\'ncı dakikada Akhisar Belediyespor atağında Miguel\'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique topu ayağından açınca Boffin meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.

18\'inci dakikada Sakıb\'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortada rakibinden sıyrılarak ayak koyan Aydın Karabulut skora denge getirdi: 1-1.

25\'inci dakikada maçın hakemi Bülent Yıldırım ilk su molasını verdi.

30\'uncu dakikada Charles\'in ceza alanı dışında sol ayağıyla yaptığı sert şut, üstten dışarıya çıktı.

33\'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aydın Karabulut\'un ceza alanına gönderdiği ortasında Milan Lukac çift yumrukla topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

45\'inci dakikada Antalyaspor atağında Sakıb Aytaç\'ın pasıyla topla buluşan Charles, ceza yayı içinden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1- 1 tamamlandı.

58\'nci dakikada Olcan Adın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. Antalyaspor savunmasının sektirdiği topu önünde bulan Henrique\'nin yaptığı sert vuruşu Boffin güçlükle uzaklaştırdı.

59\'uncu dakika da sol kanattan Ömer\'in ortasında Olcan topu arka direkte indirdi. Penaltı noktasında boş pozisyondaki Barbosa\'nın vuruşu üstten auta gitti.

66\'ncı dakikada hakem Bülent Yıldırım ikinci su molasını verdi.

72\'nci dakikada Antalyaspor\'da rakibinin sert müdahalesiyle yerde kalan Zeki Yıldırım sakatlandı. Ayağa kalkamayan oyuncu, sedye ile kenara alınırken yerine Chico dahil oldu.

77\'nci dakikada Eto\'o\'nun müthiş ara pasında ceza alanı içine topla buluşan Maicon, defans oyuncusunu geçtikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lukac\'ın üzerinden topu ağlara gönderdi. 2-1.

82\'nci dakikada Paulo Henrique\'nin ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

85\'inci dakikada Eray Ataseven\'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mustafa Yumlu\'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ruud Boffin\'in sağından ağlarla buluştu:2-2.

90+3\'te sol kanattan arka direğe açılan ortayı önünde bulan Olcan Adın\'ın sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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