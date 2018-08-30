Antalyaspor 3 puana odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYASPOR, pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 puan hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Zeki, kart cezasından dolayı Charles forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Maicon\'un görev alıp alamayacağı maç günü belli olacak.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasından Antalyaspor, pazar günü saat 21.45\'te sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Geçen hafta Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, günde iki antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde antrenman yapan kırmızı beyazlılarda, yeni transfer Abdelaziz Barrada takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BARRADA TAKIMLA ÇALIŞTI

Teknik direktör Bülent Korkmaz antrenmanda futbolcularına dar alanda taktik çalışması yaptırdı. Barrada ise takımdan ayrı koştu. Çaykur Rizespor maçında 3 puan kazanmayı hedefleyen Antalyaspor\'da sakatlığı nedeniyle Zeki, cezasından dolayı da Charles forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Maicon\'un da maç günü yapılacak kontrolleri sonrası forma giyip giyemeyeceği belli olacak.

Antalyaspor yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünü doldurup takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maç biletleri, VIP 50, Batı Tribünü 15, Doğu Tribünü 10, Kale Arkası 5 liradan satışa çıktı.

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