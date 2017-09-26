Antalyaspor - Osmanlıspor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Badia: \"Rakibi iyi analiz ettik\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: \"Bu kötü gidişe birlikte son vermek istedik\"

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Antalyaspor sahasında Osmanlıspor\'u 3-0 yendi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia, rakibi iyi analiz etmelerinin sonucu etkilediğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia, maçtan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Badia, bu maçın zor olacağını, müsabakadan önce verdiği röportajlarda belirttiğini söyledi. Maçta da söylediklerinde haklı çıktığını ifade eden Badia, \"Çünkü, rakibimiz de ligde zor bir pozisyonda idi. Yeni bir antrenör değişikliğine de gittiler. Maçın zor geçeceğini biliyorduk ama rakibimizi çok iyi analiz ettik. Hatta, rakibin nasıl bir taktik yapısı olduğunu öğrenmek için daha önce çalıştırdığı takımı da analiz ettik. Bugün oyuncularımın iyi çalıştığını söyleyebilirim. Tüm hafta boyunca yaptığımız egzersizleri gerçekten yerine getirdiler. Sahada yapmak istediğimiz her şey vardı bugün. Fiziksel olarak da çok iyi çalışma haftası geçirdik. Bunu da bugün sahada gördük. Oyuncularımız bugün işlerini severek yaptılar. Gerçekten istekliydiler. Hırslıydılar. Bu beni mutlu etti\" diye konuştu.

İRFAN BUZ\'UN AÇIKLAMASI

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise her iki takımın da kendileri için önemli bir müsabakaya çıktığını belirtti.

Kötü gidişe \'dur\' demek istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Buz, \"Aslında mental anlamda arkadaşlarımızla konuşurken, bu kötü gidişe birlikte son vermek istedik. Fakat 5\'inci dakikada penaltı yiyorsunuz ve bulunduğumuz durum için kolay değil. Ancak baktığımızda zaman zaman yakaladığımız net gol pozisyonlar vardı. Bunları atmış olsaydık, oyun çok daha farklı olabilirdi\" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 2-0 geride başladıklarını sözlerine ekleyen İrfan Buz, \"Devre arasında futbolcu kardeşlerimizle konuştuk ve golü bulmamız halinde oyuna ortak olabileceğimi söyledik. Amacımız da buydu. İkinci yarıda da gol pozisyonlarımız vardı. Özellikle Serdar\'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon gol olsaydı oyuna yine ortak olabilirdik. 85\'te rakip üçüncü golü buldu ve bunlara da karşılık veremeyerek 3-0 mağlup olduk. Antalyaspor\'u tebrik ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- David Badia\'nın açıklaması

- İrfan Buz\'un açıklaması

HABER: SÜLEYMAN EKİN - KAMERA: MEHMET KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)