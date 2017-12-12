Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor:2 -3

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) -

STAT: Antalya

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Ata Yıldırım (xx)

ANTALYASPOR: Ozan Evrim Özenç (xx)- Nazım Sangare (xx), Yusuf Çelik (xx), Diego (xx), Musa Nizam (xx), Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş(xx) (Dk.71 Zeki Yıldırım x), Menez (x)(Dk.61 Deniz Kadah x), El Kabir (xxx), Aydın Karabulut (x)(Dk. 46 Charles x), Emre Güral(xxx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman Öztürk (xx)- Kadir Gezer (xx), Muhammet Çiçek (xx), Uğur Adem Gezer (xx), Mustafa Demir(x)(Dk. 68 Murat İrişli x), Hasan Kul (xx), Oğuz Küçük (xx), Yunus Topcu(xx) (Dk.77 İlhan Faruk Güler xx), Mustafa Yüksektepe (xx)(Dk. 65 Yunus Öz x), Yunus Emre Mest (xx), Koray Kurt (xxx)

GOLLER: Dk. 25 El Kabir, Dk. 59 Emre Güral (Pen) (Antalyaspor) Dk. 40 Mustafa Yüksektepe, Dk.83 Koray Kurt (Pen), Dk. 89 İlhan Faruk Güler (Orhangazi Belediyespor)

Sarı kart: Musa Nizam (Antalyaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Antalyaspor, sahasında TFF 3\'üncü Lig ekibi Orhangazi Belediyespor\'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3- 0 kazanan Antalyaspor, bu skora rağmen tur atladı.

25\'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yekta Kurtuluş\'un ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen El Kabir\'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40\'ıncı dakikada Koray Kurt\'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Yüksektepe\'nin yerden vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 1-1.

59\'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare, Uğur Adem Gezer tarafından düşürüldü. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Güral, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

83\'üncü dakikada İlhan Faruk Güler\'in ceza sahasında Nazım Sangare tarafından düşürülmesiyle hakem Kadir Sağlam bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Koray Kurt, skora denge getirdi: 2-2.

84\'üncü dakika Deniz Kadah santra atışı sırasında topla iki defa temas ederek rakip sahadaki takım arkadaşına pas verdi. Bunun üzerine hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Orhangazi Belediyespor çift vuruşla oyunu başlattı.

89\'uncu dakikada Kadir Gezer\'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topla buluşan İlhan Faruk Güler\'in kafa vuruşunda topla ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşma, Orhangazi Belediyespor\'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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