Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 33\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor\'un konuğu Medipol Başakşehir olacak. Antalya Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Kerem Olguncan yapacak.

İki takımın mücadeleye başlayacakları 11\'ler ise şöyle:

Antalyaspor: Boffin - Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

Medipol Başakşehir: Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor