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Spor

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

ANTALYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor'un konuğu Medipol Başakşehir olacak

11 Mayıs 2018 22:14

ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 33\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor\'un konuğu Medipol Başakşehir olacak. Antalya Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Kerem Olguncan yapacak. 
İki takımın mücadeleye başlayacakları 11\'ler ise şöyle: 
Antalyaspor: Boffin - Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
Medipol Başakşehir: Volkan -  Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor

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