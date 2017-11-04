Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: 2-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Mehmet Kısal

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Celutska (xx), Harun (xx)(Dk.76 Yekta x), Diego Angelo (xxx), Danilo (xx)(Dk.71 Menez x), Charles (xxx), Deniz (xxx), Maicon (xxx), Chico (xxx), Sakıp (xxx), Eto\'o (xxx)(Dk.89 Mustapha El Kabir)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet (xx)- Dany Nounkeu (xx), Luis Ibanez (xx), Valerica Gaman (xx), Paul Papp (xx), Georghe Grozav (xx)(Dk.59 Mustapha Yatabare xx), Ceyhun Gülselam (xx), İlhan Depe (xx), Gabriel Torje (xx), Olafur Skulason (xx)(Dk.78 Serdar), Yevgen Seleznyov (xx)(Dk.78 Osman)

GOLLER: Dk.5- 65 Eto\'o (Antalyaspor), Dk.60 Mustapha Yatabare (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Charles, Chico, Harun (Antalyaspor), Valerica Gaman, Luis Ibanez (Kardemir Karabükspor)

KIRMIZI KART: Dk.67 Ceyhun Gülselam (Kardemir Karabükspor)

SÜPER Lig 11. haftasında Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor\'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, 2- 8 Kasım\'da kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla maç öncesi yapılan seremonide lösemi hastası 15 çocuk, futbolcuların elinden tutarak sahaya çıktı. Futbolcular ayrıca üzerinde \'2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası\' yazılı pankart taşıdı. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik kapsamında forma, şort, bayrak ve şapka hediye edilen çocuklar, maçı aileleriyle locadan izlemenin heyecanını yaşadı.

Karşılaşma öncesinde, Hakkari\'nin Şemdilli ve Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçelerinde PKK\'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırılarda şehit düşen asker ve güvenlik görevlileri ile yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Erdoğan Şenay için saygı duruşunda bulunuldu.

5\'inci dakikada, ani gelişen Antalyaspor atağında Celustka\'nın sol çaprazdan ortasında, ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz Kadah kafayla topu Eto\'o\'nun önüne indirdi. Eto\'o, topla buluşur buluşmaz ceza alanı çizgisi üzerinden şutunu çekti. Kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Danilo önüne düşen topu Eto\'o\'ya aktardı. Eto\'o\'nun sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

6\'ıncı dakikada, Deniz Kadah\'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.

19\'uncu dakikada Antalyasporlu Harun\'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Maicon\'un vuruşunda, kaleci Ahmet topu kornere tokatladı.

28\'inci dakika Eto\'o orta alandan aldığı topla rakip ceza alanına kadar indi. Kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Ahmet topu uzaklaştırdı.

37\'inci dakikada Kardemir Karabükspor\'un sağ kanattan gelişen atağında Paul Pap\'ın ceza alanına ortasında Gabriel Torje topla buluştu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı topuk pasıyla kale önündeki Yevgen Seleznov\'a aktardı. Vuruşunda kaleci Ferhat başarılıydı.

İlk yarı Antalyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle kapandı.

53\'üncü dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen İlhan Depe sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen İlhan Pepe yerden vuruşunu yaptı ancak savunmadaki oyuncu Diego Angelo boş kaleye giden topu son anda çıkardı.

55\'inci dakikada ceza alanı içinde Eto\'o\'nun şutu defanstan geri döndü. Dönen topu önünde bulan Maicon\'un sert şutu direğin üzerinden auta gitti.

60\'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında İlhan Depe topu penaltı noktasına gönderdi. Gelen topa yükselen Mustapha Yatabare kafa ile topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

65\'inci dakikada Antalyaspor, Eto\'o ile tekrar öne geçti. Maicon\'un havadan uzun pasına hareketlenen Eto\'o savunmada Dany Nounkeu\'yu geçerek meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak fileleri havalandırdı: 2-1.

67\'nci dakikada Ceyhun Gülselam orta alanda rakibi Deniz Kadah\'a tabanla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

84\'üncü dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan köşe atışı kullandı. Penaltı noktasına doğru gelen topa yükselen Valerica Gaman kafa ile vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu savunmada Sakıb Aytaç sol kale direğinin hemen yanından, çizgi üzerinden çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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