Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"İlk yarıda oyuna hakimdik, topun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda savunma oyunu dahi iyi oynadık. Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Antalyaspor\'un Göztepe\'yi 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanılan 3 puan için oyuncularını kutladı. Takımının ilk yarı ve ikinci yarıda iki farkı oyun anlayışı sahaya yansıttığını anlatan Korkmaz, \"Oyuncularımı kutlarım, 3 puanı hak ettiklerine inanıyorum. İlk yarıda oyuna hakimdik, topun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda savunma oyunu dahi iyi oynadık. Futbolda bunlar da var. Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Taraftara teşekkür ediyorum. Müthiş baskı kurdular, onların da desteğiyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık\" diye konuştu.

BAYRAM BEKTAŞ\'IN DEĞERLENDİRMESİ

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise hafta boyunca Antalyaspor\'u çok iyi analiz etiklerini vurguladı. Maçın ilk 20 dakikasında oyuncuların yapılması gerekeni sahaya yansıtamadığını ve orta sahada üstünlük kuramadıklarını anlatan Bektaş, kanat ataklarında da Antalyaspor\'un etkili savunması nedeniyle zaman zaman etkili olamadıklarını söyledi. Maçın ikinci yarısında orta sahada güçlü olduklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını aktaran Bektaş, \"5-10 tane şutumuz var, iki tanesi isabet etti. Basit gol demeyeceğim. Antalyasporlu oyuncu çok iyi yere vurdu ve maalesef ilk şutta gol oldu\" dedi.

Maçta skor olarak geriye düştükten sonra futbolcularının yakaladığı gol pozisyonlarında fırsatı değerlendirmesi gerektiğinden bahseden Bektaş, \"Üzgünüm. Daha fazla çalışacağız. Çok fazla pas hatası yapıyoruz. Rakibin attığı uzun toplarda, boş pozisyonlarda bile dönen topları biz kendimiz teslim ettik. Bunlara dikkat edip çalışmamız lazım. Üzgünüz, Antalyaspor\'u tebrik ediyoruz. Sonuçta kazandılar\" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 3 haftadır puan kaybı yaşandığını hatırlatması üzerine Bektaş, \"Sezon başından beri ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istediğimizi belirttik. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 3 haftadır kötü oynamıyoruz aslında. Üç haftadır takımın genelindeki beklentimizin dışına çıkan bazı oyuncular olunca, oyun diğer bölgelerde yoğunlaşıyor. O zaman da o bölgelerdeki futbolcularımızda yorgunluk oluyor. Oyuna zaman zaman merkez orta saha, bekler de destek vermeli. 3 haftadır golü erken yiyince daha çok efor sarf etmek zorunda kalınıyor ve kanatlar sürekli hücum yapmaya çalışıyor\" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları

- Bayram Bektaş\'ın açıklamaları