Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

Leonardo Araujo: \"Takımından çok memnunum\"

Tamer Tuna: \"Kazanmak güzel bir duygu\"

Süper Lig\'in 8\'inci hafta maçında Göztepe deplasmanda Antalyaspor\'u 3-1 yendi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 3-1\'lik mağlubiyetten sonra çıkıp konuşmanın zorluğuna değinerek, Sivaspor\'a karşı ikinci yarıda oynadıkları oyunun daha iyisini gördüğünü söyledi. Henüz maçın başında gelen golle mağlup duruma düştüklerini kaydeden Leonardo Araujo, \"Ardından maalesef bir frikik pozisyonunda, Diego\'nun pozisyon hatasından dolayı bir gol yedik. Kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Bundan sonra yaklaşık 60 dakikalık sürede Antalyaspor hakikaten gol yollarında daha etkili olmaya çalışan, oyunu daha iyi sergileyen taraf oldu\" dedi.

Alınan mağlubiyete rağmen takımından çok memnun olduğunu sözlerine ekleyen Leonardo Araujo, \"Çünkü çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Pozisyonlara girdik. Tabi diğer tarafta hakem faktörü var. Baktığımızda Eto\'o\'nun özellikle bir penaltı pozisyonu var. Bunları değerlendirdiğimizde ortaya çok fazla şablon çıkıyor. Maçın geneli iyi oynadık. Bu şekilde oynamaya devam ettiğimiz sürece eminim ki gelecek Antalyaspor için, takımım için çok daha iyi, çok daha parlak olacaktır\" diye konuştu.

TAMER TUNA: KAZANMAK GÜZEL BİR DUYGU

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise kazanmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, böyle bir takıma sahip olmanın da keyif verdiğini söyledi. Karakter, disiplin, özel yaşantı dahil olmak üzere bütün haftanın çok güzel geçtiğini ifade eden Tamer Tuna, \"Bunların karşılığını maçlarda almak güzel. Oyuna gelince, tabii ki bireysel hatalardan hem bizim hem de Antalyaspor\'un golü oldu. 2-0\'a kadar Antalyaspor\'un topa sahipken oyunu genişleten, pas bağlantılarını iyi kurduğunda pozisyon üretmekte sorun yaşamayan bir ekip olduğunu biliyorduk. Alanları daraltarak, takım bütünlüğünü sağlayarak buna engel olmaya çalıştık. 2-0 da öne geçtik\" dedi.

Rakibin 10 kişi kalması ile maçın farklı bir boyut aldığına vurgu yapan Tamer Tuna, \"Antalyaspor özellikle ikinci yarıda, kenarda olan tüm ofansif oyuncuları oyuna dahil etti. Oyun iki bölüme dönmüş gibi oldu. Biz kalemize çok yakın oynayan bir ekip değiliz. Bu hafta kalesine en yakın oynayan ekiplerden biri olduk. Bunum temel nedeni hem rakibin oyun anlayışı hem de bizim ona cevap verirken sağladığımız disiplindi. Ama hataların olduğu bir maçta, özellikle Antalyaspor gibi iç sahada galibiyete ihtiyacı oldukları bir haftada kazanarak ayrılmak güzel\" dedi.

HAKAN CİNEMRE\'NİN SAKATLIĞI

Hafta içinde oyuncuları Hakan Cinemre\'nin talihsiz bir pozisyonda çok ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Tamer Tuna, \"Hem oyuncularımın bugünkü ona armağanları hem bizim verdiğimiz moral umarım iyi gelmiştir. Üzüntülüydük. Umarım Hakan da biran önce sahalara döner. Biz de yolumuza kazanarak devam edebiliriz\" diye konuştu.

Gazetecilerin, 16 puanla ligde ikinci sıraya yükseldiklerini hatırlatarak, ligdeki hedeflerini sormaları üzerine Tamer Tuna, şöyle konuştu:

\"Hedef adlandırmalarla işimiz yok. Biz her hafta bir maç oynuyoruz. Bu maçları da kazanarak ilerlemek istiyoruz. Çünkü her maça kazanmak için çıktığımızı biliyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Bulunduğumuz nokta, Göztepe\'nin değeri adına, Göztepe\'nin geçmiş yıllarda yaşadığı başarılar adına çok karanlık bir dönem yaşamıştı. Amatör lige kadar düşmüştü. O dönemden sonra bunu yaşamak taraftarın yeniden kendine gelmesi, sahiplenmesi adına önemli bir adım olacaktır. Göztepe\'nin ligde oluşu sürekli hale gelmeli. Seneye de Süper Lig\'de olacak bir Göztepe için mücadele ediyoruz.\"

Teknik Direktör Tamer Tuna, ofansif anlamda hamlelerin sıkıntısını da yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Leonardo Araujo\'nın açıklaması

-Tamer Tuna\'nın açıklaması

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)