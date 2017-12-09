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Spor

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 15'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı

09 Aralık 2017 22:38

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. 
Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia Cequier, maçtan sonra yaptığı açıklamada zor bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Maçtan önce de bunu öngördüklerinin altını çizen David Badia Cequier, \"Rakibimiz de zor bir dönemden geçiyor. Beklediğimiz gibi de zor bir maç oldu. Tabii ki bugün sakat oyuncuların da yokluğunu hissettik. Bütün hafta boyunca onlarla birlikte çalışmayı umut ederdik. Ama bunu maalesef başaramadık\" dedi.
Takımla birlikte sadece iki gün çalışma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekleyen David Badia Cequier, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"İdmanlarda takımı daha iyi gördük. İyiye giden bir takımımız var. Ama maalesef maçtan berabere ayrıldık. İstemediğimiz bir sonuç diyebiliriz. Galibiyeti hak ettiğimizi de çok fazla söyleyemem. Ama şu da bir gerçek ki gol pozisyonlarına girdik. Daha fazla gol pozisyonlarına girmeyi umut ederdik. Ama lig uzun bir maraton, bunu biliyoruz. Bunu düzeltmek için önümüzde daha çok maçımız var.\"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise, maçın özellikle ikinci yarısında girilen pozisyonlara ve oynanan oyuna göre 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.
Bu yarışta önce potadan çıkmak, ardından da içeride ve dışarıda puanlar alabilmenin önemine değinen Ümit Özat, \"İlk yarı iki takım da birbirini tarttı. Tempolu maç oldu. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Önümüzde iki maç var, onlardan da alabileceğimiz en yüksek puanı alıp ikinci devreye girmek istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Ozat detay
- Ümit Özat\'ın açıklaması
- Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia detay
- Badia\'nın açıklaması

HABER: SÜLEYMAN EKİN- KAMERA: ALPARSLAN ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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