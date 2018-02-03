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Spor

Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) STAT: Antalya HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx) ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Celustka (xx), Sakıb Aytaç (xx), Diego Angelo (xx), Nazim Sangare (xxx), Zeki Yıldırım (xx), Charles (xx), R

03 Şubat 2018 21:15

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Celustka (xx), Sakıb Aytaç (xx), Diego Angelo (xx), Nazim Sangare (xxx), Zeki Yıldırım (xx), Charles (xx), Richard Danilo (xx) (Dk. 46 El Kabir xx), Maicon Marques (xx)(Dk. 85 Souleymane Doukara), Emre Güral (xx)(Dk. 76 Hakan Özmert xx), Deniz Kadah (xxx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xx)- Issam Chebake (xx), Sadık Çiftpınar (xx), Aly Cissokho (xx) (Dk. 86 Buğra Çağıran), Doria Macedo (xx), Murat Yıldırım (xx), Micheal Pereira (xx)(Dk. 75 Eren Tozlu xx), Aytaç Kara (xx), Sadio Diallo (xx), Adem Büyük (xx)(Dk. 62 Seth xx), Khalid Boutaib (xx)
GOLLER: Dk. 9 (P) - Dk. 66 Deniz Kadah, Dk. 90 El Kabir (Antalyaspor) - Dk. 45 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Adem Büyük, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor) - Emre Güral, Doukara (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 52 Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig 20\'nci haftasında Antalyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 yendi.
Futbolcular seramoniye, \'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\' yazılı pankartla çıktı.

9\'uncu dakikada Nazım\'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Maicon, Evkur Yeni Malatyaspor\'dan Doria\'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Deniz Kadah\'ın kullandığı atışta top filelerle buluştu: 1-0.
19\'uncu dakikada Aytaç\'ın ceza sahasına ortasında top Deniz\'den sekti. Topa vuran Boutaib\'in şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.
41\'inci dakikada konuk ekip atağında ceza yayının dışından Adem Büyük\'ün sert şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
45\'inci dakikada sağ kanattan Pereira\'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Boutaib, Aytaç\'a pas verdi. Altı pas çizgisinden bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ferhat\'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.
52\'nci dakikada sağ kanatta oyun çizgisi üzerinde Sadık ve Deniz Kadah\'ın mücadelesinde, Sadık yerde kaldı. Karara itiraz eden Chebake ile Deniz Kadah ve Emre Güral arasında tartışma yaşandı. Chebake, Emre Güral\'ın yüzüne müdahale etti. Cüneyt Çakır, Chebake\'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı, Emre Güral\'a da sarı kart gösterdi.
56\'ncı dakikada Antalyaspor\'un atağında Evkur Yeni Malatyaspor defansının uzaklaştırdığı topa ceza yayı dışından vuran Zeki Yıldırım\'ın şutu kale diğerine çarparak oyun alanına döndü.
66\'ncı dakikada Nazım\'ın sağ kanattan ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından seken topa ceza sahası dışından Celustka vurdu. Celustka\'nın şutunda defanstan seken top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Deniz Kadah\'ın şutu gol oldu: 2-1.
Uzatma dakikalarında Doukara\'nın ara pasında ceza sahasının sol tarafından topla buluşan El Kabir\'in ceza alanına girdikten sonra çektiği şutta top filelerle buluştu: 3-1.
Karşılaşma Antalyaspor\'un 3-1\'lik galibiyetiyle sona erdi.

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