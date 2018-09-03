Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (x), Sangare (xx), Bahadır (xx), Celutska (x) (Dk. 26 Cissokho xx), Diego (xx), Doğukan (xx), (xx), Danilo (x) (Dk. 46 Mevlüt x), Hakan (xx), Harun (xx) (Dk. 68 Drole xx), Yekta (xx), Doukara (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Mehmet Uslu (xx), Orhan (xx), Saadane (xx), Brabec (xx), Süleyman (xx) (Dk. 76 Segovia x), Ali Çamdalı (xx) (Dk. 85 Koray), Boldrin (xx), Robin Yalçın (xxx), Umar (xx), Vedat Muric (xx) (Dk. 89 Mustafa)

GOLLER: Dk. 90+2 Mevlüt, Dk. 90+4 (P) Hakan (Antalyaspor) - Dk. 41 (P) Saadane (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Doukara (Antalyaspor) - Dk. 90+4 Koray (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Hakan, Yekta, Drole (Antalyaspor) - Gökhan, Süleyman (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 yendi.

17\'nci dakikada Antalyaspor atağında Doğukan\'ın ceza sahası dışından şutunda top kale direği üzerinden oyun alanını terk etti.

33\'üncü dakikada Çaykur Rizespor\'un sol kanattan atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vedat Muric\'in altı pas çizgisinde şutunda top kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Çaykur Rizespor\'un sağ kanattan atağında ceza sahası içerisine giren Umar’ın Bahadır\'ın darbesiyle yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saadane topu filelerle buluşturdu: 0-1.

47\'nci dakikada Antalyaspor atağında Hakan\'ın şutu kale direğinin sağından az farkla oyun alanı dışına çıktı.

61\'inci dakikada Antalyaspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Doukara\'nın ceza sahasına ortasında Mevlüt\'ün kafa vuruşu kalenin üzerinden oyun dışına çıktı.

65\'inci dakikada Antalyaspor defansının hatalı pasında topla buluşan Umar, hızla ceza alanı içerisine girerken Doukara\'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Topu Antalyaspor\'dan Diego uzaklaştırdı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) yönlendirmesiyle ekranda pozisyonu tekrar izleyip serbest vuruşa karar veren hakem, Doukara\'ya da kırmızı kart gösterdi. Mehmet Uslu\'nun serbest vuruşunda top auta çıktı.

68\'inci dakikada Antalyaspor\'da Cissokho\'nun soldan altı pas içine gönderdiği ortasında Mevlüt ön direkte topa dokunamadı ve Brabec\'e çarpan top ağlara giderken Orhan Ovacıklı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

74\'üncü dakika Çaykur Rizespor\'dan Umar\'ın pasında Boldrin kaleci ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktasından şutunu Boffin kurtardı.

80\'inci dakikada Çaykur Rizespor\'un sağ kanattan kontra atağında Umar ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Antalyaspor kalecisi Boffin, Umar\'ın art arda 3 şutunu kurtardı.

90+2\'nci dakikada Antalyaspor atağında topla buluşan Mevlüt Erdinç\'in aşırtma şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

90+4\'üncü dakikada Antalyaspor\'dan Yekta\'nın köşe vuruşunda topa yükselen Diego, Koray\'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem Koray\'ı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Penaltı atışını kullanan Hakan, takımını öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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