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Spor

Antalyaspor - Bursaspor: 2-0

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - STAT: Antalya HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx) ANTALYASPOR: Boffin (xxx) - Diego (xxx), Djourou (xxx), Nazım (xxx), Charles (xxx), Maicon (xxx) (Dk

31 Mart 2018 21:04

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

STAT: Antalya
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)
ANTALYASPOR: Boffin (xxx) - Diego (xxx), Djourou (xxx), Nazım (xxx), Charles (xxx), Maicon (xxx) (Dk. 85 Emre Güral), Sakıb (xxx), Jevtovic (xx) (Dk. 71 William (xx), Doukara (xxx), Deniz Kadah (xxx) (Dk. 90 Chico), Hakan (xxx)
BURSASPOR: Harun (xx) - Tarouco (xx), Batalla (xx), Furkan (xx) (Dk. 73 Sow x), Ekoko (xx), Aziz (xx), Shehu (xx), Barış (xx) (Dk. 62 Delarge (xx), Stancu (xx) (Dk. 75 Yusuf x), Mikel Agu (xx), Ekong (xx)
GOLLER: Dk. 31 Maicon, Dk. 71 Deniz (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Maicon, William (Antalyaspor) - Batalla (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor\'u 2-0 yendi.
Karşılaşma öncesinde Antalyaspor\'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk\'un ölümünün 9\'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Seremonide, Bursaspor oyuncusu Mikel Agu\'nun önünde bulunan çocuğun İstiklal Marşı okunduğu sırada ağlaması dikkati çekti.

31\'inci dakikada Antalyaspor\'un sol kanattan atağında Jevtovic\'in ortasına Deniz Kadah\'ın şutu kaleciden döndü. Kale çizgisi önünde Maicon\'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
33\'üncü dakikada Bursaspor\'dan Ekoko\'nun ortasında topla ceza sahasında buluşan Aziz\'in pasında Batalla\'nın şutu kalenin solundan az farkla oyun alanı dışına çıktı. 
45+1\'inci dakikada Bursaspor\'dan Ekoko\'nun sol kanattan çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladığı top, Shehu\'nun yarım vole şutuyla az farkla dışarı çıktı. 
51\'inci dakikada Antalyaspor\'un paslaşarak kullandığı kornerin ardından topla buluşan Nazim Sangare\'nin ceza alanına yaptığı sert ortada Deniz Kadah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak Deniz Kadah için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.
56\'nci dakikada Antalyaspor\'da Jevtovic\'in rakibinden kaparak verdiği pasta topla buluşan Doukara\'nın ceza sahası dışından şutu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.
71\'inci dakikada Antalyaspor\'un sol kanattan atağında Sakıb\'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Doukara pas verdi. Penaltı noktasındaki Deniz Kadah\'ın şutunda top filelerle buluştu. Deniz Kadah, Antalyaspor\'un Süper Lig tarihindeki 900\'üncü golünü atarak, kulüp tarihine adını yazdırdı: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.

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