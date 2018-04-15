Antalyaspor - Atiker Konyaspor: 0-0

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Asım Yusuf (xx), Mehmet Kısal (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Nazım Sangare (xx)(Dk. 90+2 Chico), Celustka (xx), Diego (xx), Sakıb Aytaç (xx), Djourou (xx), Charles (xx), Jevtoviç (xx)(Dk. 90 Harun Alpsoy), Emre Güral (xx)(Dk. 67 Deniz Kadah x), Yekta Kurtuluş (xx), Doukara (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Ferhat (xx), Ali Turan (xx), Skubic (xx), Selim Ay, (xx), Bourabia (xx), Milosevic (xx)(Dk. 90 Moke), Johnsson (xx), Ömer Ali (xx), Fofana (xx)(Dk. 72 Volkan x), Samuel Eto\'o (xx)(Dk. 77 Jahoviç x)

SARI KARTLAR: Boffin, Nazım Sangare (Antalyaspor) - Skubic, Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Antalya\'da oynanan maçta Antalyaspor ile Atiker Konyaspor, golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Samuel Eto\'o\'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto\'o\'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü. Antalyaspor taraftarı, saha kenarında ısınan Samuel Eto\'o\'ya sahte dolar attı. Eto\'o dolarları çimlerin üzerinden toplayarak görevlilere teslim etti. Antalyasporlu futbolcular sahaya, Adalya Vakfı\'nın, \'Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım\' yazılı pankartla çıktı.

14\'üncü dakikada Atiker Konyaspor sağ kanatan Ömer Ali ile köşe vuruşu kullandı. Altıpas çizgisinin hemen gerisine doğru gelen topa savunma ile birlikte yükselen Bourabia kafa vuruşu yaptı. Ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

28\'inci dakikada Doukara\'nın yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jevtovic, plase vuruşu auta gitti.

30\'uncu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ömer Ali\'nin ortasında topa ön direkte yükselen Ali Turan\'ın kafa vuruşu kaleci Boffin\'de kaldı.

42\'nci dakikada Emre Güral ceza yayı sağ tarafından uzak direğe doğru doldurdu. Savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafında Jevtovic\'in önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

48\'inci dakikada Samuel Eto\'o, ceza yayı sağ çaprazından ceza sahasına girdi. Rakibini geçerek son çizgiye inen futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali\'yi gördü. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza yayı içerisine doğru hareketlenen Bourabia\'yı verdi. Bourabia\'nın vuruşunda top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

60\'ıncı dakikada ceza sahasına doldurulan top, Djourou\'nun kafasından sekip ceza yayı sol tarafında Bourabia\'nın önüne düştü. Bu futbolcu bekletmeden çok sert vurdu. Top kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi.

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