Antalyaspor - Akhisarspor: 1-2

Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Sangare (xx), Celutska (xx), Diego Angelo (xx), Cissokho (xx), Doğukan (xx) (Dk. 70 Serdar Özkan), Maicon (xx), Chico (xx) (Dk. 80 Barrada), Hakan Özmert (xx), Yekta Kurtuluş (xx) (Dk. 53 Mevlüt x), Doukara (xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Vrsajevic (xx), Miguel Lopes (xxx), Kadir (xx), Güray (xx), Onur (xx) (Dk. 74 Eray), Aykut (xx), Sıssoko (xx), Barbosa (xxx) (Dk. 90+3 Bilal), Manu (xxx) (Dk. 88 Onurcan), Josue (xxx)

GOLLER: Dk. 87 Doukara (Antalyaspor) - Dk. 66 Barbosa, Dk. 90+2 Miguel Lopes (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Maicon, Diego Angelo, Hakan Özmert (Antalyaspor) - Josue (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig’in 12\'nci haftasında Akhisarspor deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 yendi.

Skorborda, Atatürk’ün ölümünün 80\'inci yılı nedeniyle altında siyah kurdelenin bulunduğu ‘Başımız Sağolsun’ yazısı yansıtıldı. Maç öncesinde, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe Üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

7\'nci dakikada Nazım Sangare-Doğukan paslaşmasında, Nazım Sangare sağ çaprazdan rakip ceza alanına kadar ilerledi. Kale önüne ortasına Maicon hareketlendi. Ancak, Akhisarspor savunması Maicon’dan önce topa müdahalede bulunarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

11\'inci dakikada Nazım Sangare sağ çaprazdan topla ceza alanına girdi. Sert şutu kaleciden döndü. Sangare dönen topa hareketlendi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14\'üncü dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Doukara’nın kafa vuruşunda kaleci Fatih üzerine gelen topa hakim olmayı başardı.

21\'inci dakikada ani gelişen atakta Hakan Özmert’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doğukan Sinik son çizgiye inmeden topu yerden içeri gönderdi. Ancak araya giren Sissoko son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

40\'ıncı dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada, arka direkte topla buluşan Maicon istediği vuruşu yapamayınca Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı.

42\'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Onur’un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin başarılıydı.

İlk yarı golsüz kapandı.

55\'inci dakikada Maicon’un ceza yayından sert şutu kaleci Fatih’te kaldı.

65\'inci dakikada Doukara’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mevlüt’ün sert şutunu kaleci Fatih son anda tokatlayarak kornere çeldi.

66\'ncı dakikada Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa bekletmeden topun dibine vurdu. Meşin yuvarlak Boffin’in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

87\'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içine kadar giren Serdar Özkan, topu Diego Angelo’ya aktardı. Bu futbolcu arka direkteki Doukara’yı gördü. Senegalli futbolcunun gelişine vuruşu ağlara gitti: 1-1.

90+2\'nci dakikada Josue’nin pasında kale önünde topla buluşan Miguel Lopes’in sağ ayak içi ile vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Maçı Akhisarspor 2-1 kazandı.

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