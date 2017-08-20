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Çevre

Antalya'nın yeni Kızıldenizlisi; Kardinal balığı

Balığın boyutu yaklaşık 5 santimetre

20 Ağustos 2017 14:20

Küresel iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda Antalya Körfezi'ne yerleşen Kızıldeniz orijinli 60 türe, 'Cheilodipterus Novemstriatus- Kardinal balığı' da eklendi. Yaz aylarında Antalya kıyılarında nadir görülen Nil kaplumbağası ise ilk kez görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında planktonlar, yosun ve balık türleri dahil olmak üzere Kızıldeniz orijinli 60 tür canlı girdiğini belirtti. Doç.Dr. Gökoğlu, bugünlerde yeni bir balık türünün Antalya kıyılarına yerleştiğini kaydetti. Antalya Körfezi'nde, Suveyş Kanalı'nın derinleştirilmesi ve genişletilmesi ve küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Kızıldeniz'den gelen türlerin arttığını anlatan Doç.Dr. Gökoğlu, “Kardinal balığı, kıyılarımıza yeni girdi. Kızıldeniz göçmeni bir tür. Küçük ve renkli bir balık türü" dedi.

Şu anda Antalya kıyılarındaki mağara kovuklarının olduğu kayalık yerlerde yaşayan Kardinal balığının artık Akdeniz'e yerleştiğini vurgulayan Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın boyunun 4.5- 5 santimetre olduğunu, planktonlarla bitkisel beslenen türün bölgede yoğun popülasyon oluşturduğuna değindi.

Anavatanı Nil Nehri

Yaz aylarında Antalya kıyılarında nadir görülen Nil kaplumbağası ise ilk kez görüntülendi. Nil kaplumbağasının hem denizde hem tatlı suda yaşayabilen bir kaplumbağa türü olduğuna dikkati çeken Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türün nadir olarak Antalya kıyılarında görüldüğünü söyledi.

Nil kaplumbağasının ön ve arka ayaklarında 3'er tane çok keskin tırnak bulunduğunu ve diğer kaplumbağalardan daha farklı bir yapıya sahip olduğunu anlatan Doç.Dr. Gökoğlu, kabuğunun yumuşak yapıda olduğunu aktardı. Nil Nehri kenarlarında yaşayan ve bazı alt türleri denize açılarak farklı bölgelere yayılabilen Nil kaplumbağasının boyunun 1 metreye kadar ulaşabildiğini söyleyen Doç.Dr. Gökoğlu, “Çok nadir gözüken bu tür, özellikle tatlı su ağızlarına yakın bölgelerde görülüyor. Bazen görüyordum dalış yaptığımda ama ilk kez görüntüledim" diye konuştu. Doç.Dr. Gökoğlu, Nil kaplumbağasının Akdeniz'e dökülen nehir ağızlarında yaşadığını  ekledi.

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