Antalya’nın 'saklı' güzelliği

Yaz mevsiminde denizi ve güneşiyle milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, kış mevsiminde de kayak merkezi Saklıkent'te misafirlerini karla buluşturuyor.



Denizi, sahili ve güneşiyle tanınan turizm kenti Antalya, gizli kalmış kar cenneti "Saklıkent"i ile de kışın tatil merkezi olma yolunda ilerliyor. Antalya kent merkezine bir saat mesafede, 2 bin 547 metre rakımlı Bakırlı Dağı'nın eteklerinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi, kış aylarında hem kayak sporuyla ilgilenen turistlerden hem de Antalyalılardan ilgi görüyor. Merkezde, aralık ayı sonunda açılan sezon, kayak tutkunlarına nisan ayı ortalarına kadar kayak yapma imkânı sağlıyor.



Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi İsa Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saklıkent'in Antalya için bir velinimet olduğunu söyledi. Antalya'da bazı günler dört mevsim birden yaşandığını kaydeden Alemdar, insanların sabah denize girip, öğleden sonra da Saklıkent Kayak Merkezi'ne çıkarak, kayak yapabildiğini belirtti. Kayak merkezinde kış aylarında karın eksik olmadığını ifade eden Alemdar, şöyle konuştu:



"Saklıkent'te sezon, aralık ayı sonunda başlar, nisana kadar sürer. Ama bu zaman aralığı hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Merkezimizde restoran ve bir butik otel bulunuyor. Burada en çok keyif alınacak yer ise şömine başında oturmak. Çoğu insan şömine başını rezerve ediyor. Burada kayakla ilgili tüm ihtiyaçlar giderilebiliyor. Kayak merkezindeki telesiyej ile 2500 metreye kadar çıkabilirsiniz. Dağın tepesinde aynı zamanda 365 gün gözlem yapılan TÜBİTAK'a ait bir gözlemevi var. Kayak öğrenmek isteyenler de profesyonel kayak hocalarımız eşliğinde sezon boyunca kayak dersi alabilirler."



Saklıkent'in görülmeye değer bir yer olduğunu vurgulayan Alemdar, özellikle Rus ve Alman turistlerin kayak merkezini ziyaret ettiğini dile getirdi.



Alemdar, bazı günler havanın çok güzel olduğunu kaydederek, turistlerin kayak merkezinde hem güneşlendiğini hem de kayak yaptığını söyledi.



Saklıkent'in hafta sonu daha yoğun olduğunu belirten Alemdar, hafta sonunda ziyaretçi sayısının 6 ile 10 bin arasında değiştiğini sözlerine ekledi.



(AA)

