Antalya'nın 200 yıllık yemekleri, Ramazan menüsünde

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki otellerde, Ramazan ayının başlamasıyla yerli misafirler için özel Ramazan menüleri hazırlandı. Kent merkezinde hizmet veren Rixos Downtown Hotel\'de, yöreye ait ve 200 yıllık geçmişe sahip tilkisen çorbası, nohut köftesi, alafaşı, kabak çiçeği dolması, göleviz, Toros salatası, kokoşka, holuşka lezzetleri iftar sofralarında damak çatlatacak.

Antalya merkezde yerli- yabancı çok sayıda misafirin ağırlandığı otellerin başında gelen Rixos Downtown Hotel\'de, iftar sofraları için 6 özel menü hazırlandı. İftara özel hazırlanan menülerin tamamı Osmanlı- Türk mutfağından oluşuyor. Otelin menüsü, ana yemekler arasında servis edilecek küçük iftarlıklarıyla da dikkat çekiyor. Rixos Downtown Antalya Genel Müdürü Onur Özdiker, menülerin yanı sıra açık büfede sundukları özel lezzetlerle misafirlerin beğenisini kazandıklarını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Özdiker, her hafta çarşamba Antalya\'nın 200 yıllık yemeklerini misafirlerine sunduklarını kaydetti.

Tilkisen çorbası, nohut köftesi, alafaşı, kabak çiçeği dolması, göleviz, Toros salatası, kokoşka, holuşka gibi yöreye ait yemekleri tatmak isteyenlerin bu lezzetleri sadece Rixos Downtown Antalya\'da bulabileceğini anlatan Ödiker, \"Ramazan ayında iftar yemeklerinde geleneksel lezzetlerin misafirimizle buluşmasına dikkat ediyoruz. Misafirlerimizin özlediği geleneksel lezzetlerden keşkek, aside, mini pideler sunulacak. Kuzu kafesi, incik, keşkek, hünkarbeğendi ve çorba çeşitlerimizde iddialıyız. Ayrıca Antalya\'nın 200 yıllık lezzetlerini kente özgü yemekleri sunan tek oteliz\" dedi. Özel iftar menülerinden tatmak isteyen misafirler için şık sofralar hazırlayabileceklerini aktaran Özdiker, yaklaşık 50 kişilik özel ekibin Ramazan için hazırlandığını söyledi.

Rixos Downtown Antalya Executive Chef Mehmet Emin Yarar ise Ramazan ayında iftar için hazırlanan menülerin özellikle hafif ve kalori bakımından düşük olmasına dikkat ettiklerini söyledi.



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