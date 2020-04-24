Antalyalı Örümcek Adam bu kez 23 Nisan'da çocuklar için sokaktaydı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlar için cadde ve sokaklarda Örümcek Adam kostümüyle dans ederek çevredekilere moral veren Burak Soylu bu kez çocuklar için kostümünü giydi.

Kurgusal kahraman 'Örümcek Adam'ın kostümünü Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giyen Burak Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokak ve caddelerde dans figürleri sergileyerek çocukları eğlendirdi.

Burak Soylu evlere giderek çocuklara hediyeler de dağıttı.

Soylu, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının kutlandığını, kendisinin de bu nedenle çocukları sevindirmek istediğini söyledi.

Bu özel gün nedeniyle bazı mahallerde dans ederek çocukları eğelendirdiğini anlatan Soylu, "Bugün çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak istedim. Bayramın coşkulu ve pozitif geçmesi için elimi taşın altına koydum. Mahalle mahalle gezerek onları eğlendirmeye çalıştım. Umarım bunu başarmışımdır" dedi.