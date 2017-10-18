Antalyalı öğrenciler, kan bağışı rekoru kırdı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 378 ünite kan bağışında bulunarak, Kızılay\'ın \'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunu kırdı.

\'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunun 373 üniteyle Adana\'da bir okula ait olduğu bilgisini alan öğrenciler, rekor kırmak için Kızılay\'a başvuruda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği girişimle okul bahçesine bağış çadırları kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle birlikte kan bağışında bulunan öğrenciler, mahalle sakinleri ve yakın çevredeki esnafı da dolaşarak kan bağışı yapmaları için destek istedi. Bağış çağrısını dikkate alanlar, kısa sürede okula gelerek bağışta bulundu ve sayının artmasını sağladı.

378 ÜNİTEYLE REKOR KIRILDI

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de bağış çadırına gelerek kan bağışı yaptı. Saat 17.30 itibariyle 378 kişinin kan bağışında bulunduğu duyuruldu. Kızılay kayıtlarına göre, \'Bir günde en fazla kan bağışında bulunma\' rekorunu elde ettiklerini belirten Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serkan Çakal, rekorun asıl amacının kan bağışına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kan bağışıyla çok sayıda hayat kurtarıldığını aktaran Çakal, “Geçen yıl da böyle bir girişimde bulunmuş, ama başarılı olamamıştık. Bu yıl yeniden deneyelim dedik, öğrencilerimiz de destek verdi. Mahalleyi kapı kapı dolaşıp, kan bağışı çağrısında bulundular. An itibariyle 378 ünite kan bağışında bulunularak rekoru kırmış buluyoruz\" dedi.

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