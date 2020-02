Antalyalı miniklerden, Van'daki kardeşlere yılbaşı sürprizi

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kreş öğrencileri, Van\'ın Çaldıran ilçesinde zorlu hava koşullarında okuma mücadelesi veren Tekesuyu İlkokulu öğrencilerine çizdikleri yılbaşı resimlerini, mektupları, kartpostalları ve kullanmadıkları oyuncakları yolladı.

Antalya\'nın Kundu bölgesindeki Neşe ve Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri tarafından çizilen yılbaşı resimleri, öğretmenleri tarafından miniklerin ağzından kaleme alınarak mektup haline getirildi. Antalyalı miniklerin yılbaşı resimleri ve mektupları, kullanmadıkları oyuncaklarla birlikte doğuda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere PTT\'nin Güzeloba şubesinden kargolanarak yola çıktı.

Kolileri hazırlarken çok duygulandıklarını söyleyen Neşe ve Çocuk Dünyası Kreş Müdürü Neşe Ulusoy, \"Van\'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Tekesuyu İlkokulundaki kardeşleri için çocuklarımız resimler çizdi. Çizilen resimleri bize anlattılar ve biz de bunları öğretmenlerimizle birlikte kaleme aldık. O kadar güzel yürekleri var ki bu çocukların, o kadar saf ve temizler ki. Çizdikleri her resimde bir mesaj var\" dedi.

\'GÜNEY\'DEN DOĞU\'YA KOCAMAN SEVGİLER\'

Kreş müdürü tarafından okunan mektuplardaki \'Ben Antalya\'da oturuyorum, burası çok güzel. Senin için yaptım bu resmi, sen de benim için yaparsan sevinirim\' ve \'Sevgili arkadaşım, senin için rengarenk bir dünya çizdim. Resmimdeki arabada iki arkadaş oyun oynuyor. Burada yağmur yağıyor. O yüzden bulutlardan yağmur yağdırdım ama sen dikkat et, ıslanıp üşütme. Güney\'den Doğu\'ya kocaman sevgiler\' mesajları dikkat çekti.

PTT Güzeloba Şube Müdürü Hikmet Andiç ise \"Çocuklarımız her zaman postanemize gelip gidiyor, onlara kartpostal ve mektup yollamayı öğretiyoruz. Güzeloba\'daki bütün okulları ve minikleri karşılamaya çalışıyoruz. Onlar bizi ziyaret ettikçe mutlu oluyoruz, enerji doluyoruz\" açıklamasında bulundu.



FOTOĞRAFLI