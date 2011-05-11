-ANTALYALI ESNAF YAZAR KASA BIRAKTI ANTALYA (A.A) - 11.05.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin ''dükkan önündeki tezgahların kaldırılması'' kararını protesto eden Kaleiçi'nden bir grup esnaf, kepenk kapattı. Paşacami sokakta toplanan Kaleiçi esnafı, Antalya Büyükşehir Belediyesine kadar yürüdü. Belediye binası önüne yazar kasa bırakan esnaf, alkışlarla protesto gösterisi yaptı. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gruba temsilci seçerek Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özkayacan ile görüşebilecekleri bildirildi. Ancak grup üyeleri, daha önce belediye yetkilileriyle görüştükleri halde sonuç alamadıklarını belirterek, görüşmek istemediklerini söyledi. Esnaf adına konuşan Haşim Balık, Büyükşehir Belediyesinin masa başında Kaleiçi Yönergesi hazırlandığını ve esnafın yok sayılmaya çalışıldığını öne sürerek, ''Kaleiçi Yönergesi arkasına sığınan çok sayıda zabıta memuru, işyerlerinin ön cephesindeki sergileri, tenteleri kaldırmadıkları gerekçesiyle tutanak tuttu. Yapılan baskınlar, altı ay sezonu olan Kaleiçi esnafını bitirmeye yönelik bir eylem olarak algılanmıştır'' diye konuştu. Kaleiçi esnafının sabrının taştığını ifade eden Balık, sorunlarının çözülmemesi halinde eş ve çocuklarıyla eylemlere başlayacaklarını kaydetti. Esnaf daha sonra belediye önüne bıraktıkları yazar kasayı alarak ayrıldı. -ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, yıllardır Kaleiçi'nin kimliğini kaybettiği yönünde şikayetler olduğunu, Kaleiçi'ne yeni bir kimlik kazandırılması için çalışmalar yapılmasının istendiğini söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Kaleiçi'nin kurtarılması ve yeni bir kimliğe kavuşturulması için Kaleiçi esnafıyla toplantılar yaptığını anlatan Akaydın, ''Tarihi Kaleiçi'nin duvarları sokak ve caddeleri yıllardır işgal ediliyor'' dedi. Akaydın şunları kaydetti: ''ATSO'nun yaptığı toplantılardan sonra uzmanlarla ve Kaleiçi esnafının da görüşleri alınarak Kaleiçi Yönergesi hazırladık. Kaleiçi'nin tarihi özelliğine ilişkin yanlış uygulamalar ve işgaller var. Kaleiçi'nin tarihsel ve kültürel duvarlarında, esnafın eşyaları var. Kaleiçi'ne kültürel bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Her sokağın, her caddenin ayrı bir kimliği olmasını istiyoruz. Kültürel değerlerimizi işgal ettirmem. Bir de seçim dönemi olması nedeniyle bazı kışkırtmalar olabilir.''