Antalyalı esnaf, emniyet kemeri sinyalini kesen tokaları kırdı

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da esnaf, emniyet kemeri sinyalini kesen ve \'Türk icadı\' olarak bilinen susturucu tokaları kırdı. \'Ölümle Tokalaşma\' projesi kapsamında tokaları kıran ve artık üretmeyeceklerini söyleyen esnaf yetkililerden; tokaların internetten de satışının da engellenmesini istedi.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Antalya Valiliği öncülüğünde emniyet kemeri sinyalini kesen tokaların satılmaması, kullanılmaması, üretilmemesi ve teşvik edilmemesi ile ilgili proje başlatıldığını söyleyen Nurettin Şengül, \"Esnafın 3-5 lira kazanacağım diye kullanan kişinin ölümüne neden olduğu bir aparat bu. Esnafımız artık bu tokayı satmama kararı aldı, olan tokaları da bize teslim ettiler. Bunu daha önce satan arkadaşlarımız şimdi bizlerin huzurunda kırmayı talep ettiler, kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bunu kimseye satmayacaklarını, kullandırmayacaklarını, ürettirmeyeceklerini ve bu tokaları gördükleri her yerde yok edeceklerini umuyorum\" açıklamasında bulundu.

\'SADECE ANTALYA\'NIN DEĞİL, TÜRKİYE\'NİN SORUNU\'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ve bu sorumluluğun üstesinden geleceklerini söyledi. Projenin en büyük paydaşlarından biri olduklarını söyleyen Adlıhan Dere, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'100 Günlük Eylem Planı\' kapsamında trafik kazalarının önlenmesi için Antalya Valimiz başkanlığında oluşturulan \'Ölümle Tokalaşma\' projesinin en büyük paydaşıyız. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da bu konuya dahil olmasıyla olay artık Antalya gündeminden çıktı, Türkiye\'nin gündemi haline geldi\" dedi.

\'E-TİCARET ÜZERİNDEN YAPILAN TOKA SATIŞLARI DA ENGELLENSİN\'

Esnaf olarak Antalya Valisi Karaloğlu\'na verdikleri sözü tuttuklarını ancak sıkıntıları olduğunu belirten Adlıhan Dere, \"Antalya esnafı olarak sayın valimize vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz ama internet üzerinden, e-ticaret üzerinden satılan bu tokaların da engellenmesi konusunda hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank\'tan, hem de Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan\'dan sesimizi duymasını istiyoruz. Bunların bakanlıklarımız aracılığıyla da internet üzerinden satışının durdurulmasını talep ediyoruz\" açıklamasında bulundu.

Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak ise proje üzerinde 1 yıldır çalıştıklarını belirtti. Daha önceki çalışmalarda esnafın tokaları teslim ettiğini söyleyen Bucak, \"Tokalar, valimizin huzurunda kırılmıştı. Yine esnafımıza çağrı yaptık ve ellerinde olan son tokaları da bizlere getirip teslim ettiler. Biz de herkesin huzurunda bu tokaları imha edeceğiz ve bu saatten sonra satılmaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Elimizde kalan son tokaları da kırıyoruz, bu saatten sonra Antalya\'da toka yoktur\" dedi.



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