Antalyalı belediye başkanı, Akşener'in partisine katıldı: MHP'den kopuşların oranı yüzde 80

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti”de yer alacağını açıklayan Antalya'nın Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, "Yüzde sekseninin üzerindeki bir yapı MHP’den kopmuş durumda" dedi.

HaberAntalya'nın haberine göre, "Artık araç gitmekte zorlanan bir pozisyonda. Ama insanlar bu yolda bir şekilde devam etmek istiyor. Siz o insanların önüne yeni bir araç koyabildiğiniz takdirde ben inanıyorum ki MHP’nin tabanından daha fazla demeyeyim ama, MHP’den kopan tabanına daha yakın AKP’den ciddi bir tabanın kopacağına inanıyorum" diyen Gökçe'nin açıklamaları şöyle:

Meral Akşener öncülüğünde kurulan yeni partinin Antalya’daki önemli isimlerinden birisiniz. Korkuteli’nde MHP’nin ilçe kongresi olmuş ve sizin desteklediğiniz aday dışarıda kalmasına rağmen seçilmişti. Son durum nedir orada?

21 Mart’tı sanırım yanlış hatırlamıyorsam ilçe kongremizi yaptığımız dönem. Tabi daha önce atama ile gelen bizim de delegemiz olan Süleyman İndiz ilçe başkanımızın yerine, ilçe başkanı seçilen ekip bütün delegasyonu değiştirdi. Bizimki orada buna bir tepkiydi. Çünkü Korkuteli 4 yıl boyunca MHP’nin kazandığı bir ilçeydi. Siyasi dengeler çok farklı olmasına rağmen yerel seçimlerde bunu her zaman çeviren, ciddi bir ekibe sahip, yine bu ekip ile kendi yazmış oldukları delegasyon seçilerini almıştı. 3 ay sonra onlar da görevden alındılar. Yeni bir yönetim atandı. Şuan onlar çalışıyor. Devam ediyorlar. Korkuteli’ndeki MHP ilçe teşkilatının durumu bu şekilde.

“MHP’nin tabanının yüzde 80’i koptu”

MHP’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Tabii ki siyasi partilerle ilgili öngörüde bulunmak çok da kolay değil. Çünkü Türkiye siyasi zemini çok kaygan olan ülkelerden birisi. Yarın ne olacağını kestiremezsiniz. O yüzden çok böyle kehanet dolu sözler ortaya koymamak lazım. Türkiye’nin konjüktörü her an değişebiliyor. Ama şu anda itibariyle yorum yapabilirim. Şu an MHP tabanını ben kendi bölgelerim itibariyle biliyorum, en son Meral Hanım’ın talimatıyla bölgelerde bir ziyaret trafiği yaptım. Yüzde sekseninin üzerindeki bir yapı MHP’den kopmuş durumda. Yani bu da şunu gösteriyor: artık tabanı olmayan sadece belli insanların ismi var olan bir yapı içerisinde nitelik olarak, siyasi hayatlarını devam ettirdikleri bir yapı haline gelmiştir. Ben nicelik olarak çok iyi yerlerde olduğunu ve önümüzdeki süreçte de olacağını düşünmüyorum. Yani oransal çok iyi yerlerde olduğunu düşünmüyorum. Elinizdeki insan potansiyelini, siyasi potansiyeli minimum yüzde 80’inin kaybolması demek sizin artık siyasi hayatınızın ne dereceye geldiğinin göstergesidir.

Antalya’daki bu oran seçmene yansıdığında yüzde 30’luk bir rakama tekabül eder mi? Yani baktığınızda Antalya’da yüzde 30u’ yakalayabiliyoruz diyor musunuz?

Bunun en bariz örneği referandum sonuçlarıdır. CHP’nin Antalya’daki oy oranı aşağı yukarı bellidir. Yüzde 30, 32 bandında bir oy oranı var. Yine bu dilimin yüzde 90’ına yakını MHP tabanından kopan ve Meral Hanım’ın etrafında birleşen insanların olduğu bir orandır. Bu da yüzde 25, 30 bandında bir orandır.

“Yeni partiyle safımızı ortaya koyacağız”

Meclis üyelerine bir baskı var mı?

Belirli dönemlerde bunu yapmaya çalıştılar ama bu bir duruş meselesidir. Bir özgünlük olayıdır, ben hep öyle tarif ederim. Kendi duruşunuzu, doğru bildiğiniz şeyi tutarlı bir şekilde ortaya koyabiliyorsanız hem şahsınız adına, hem de ekibinizin o tutarlılığı ortaya koyması ile bir dönem sonra o baskılar hafifletiliyor. O baskıların olduğu dönemleri de yaşadık. Bizim ilçe çok sık görevden alındı. Bir yıl içinde 3. görev değişikliği yaşanıyor şu an. Birtakım dayatmalar ortaya çıktı ama ekip arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla bunların karşısında doğru bildiğimiz şekilde devam ettik. Çünkü yanlış yaptığımızı düşünmemiştik. Şu an itibari ile herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yine bir büyükşehir meclis üyemiz olan İrfan Bey’i disipline sevk ettiler. O da şu anda grup çalışmalarına katılmıyor zaten. Bağımsız hareket ediyor benimle birlikte. Ama yeni partinin oluşumdan sonra bizde resmi olarak safımızı ortaya koymuş olacağız.

“Beka sorunu ile karşı karşıyayız”

Merak Akşener’in oluşturduğu yapının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Meral Hanım’ın yanında yer alan insanlara karşı da bir baskı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

"15 yıldır çok güçlenen bir iktidar yapısı var. Haliyle artık devletin bütün imkânlarını kullanarak, onun ötesinde hareket kabiliyetini mekanikleştirerek belli bir yol almış yapıya karşı bunların mücadelesinin verilmesi çok da kolay değil. Biz bu zorlukları bilerek başladık zaten. Ben bu detaylara girersem ne yaşadığımızla ilgili biraz bencillik olur. O yüzden ben yaşadığım bu tip şeyleri çok afişe etmek istemiyorum. Sadece Meral Hanım’ın nasıl linç edilmesi hususunda her gün kafa yoran insanlara şahit oluyoruz. Biz de onlardan çok farklı değiliz açıkçası ama, birilerinin bu mücadeleyi vermesi lazım bu ülkede. Çünkü artık hiç olmadığı kadar beka sorunu ile karşı karşıya kalan bir yapıdayız. Bakın bu ülkenin ekonomisi hiçbir zaman dört dörtlük olmadı. Toplum zaten yıllardır bu sıkıntılarla boğuşarak geliyor. Ben işin ekonomik boyutunda ülkenin gelişimi noktasında tabii ki endişeliyim. İnsanların ekonomisinin kötü olmasından da herkes kadar sıkıntı duyuyorum ama evinizin idaresinde olduğu gibi, karnınız bir şekilde doyurabilirsiniz. Ama evinizin onuruyla, namusuyla ilgili bir problem varsa bu hepsinin üzerinde bir şeydir. Ben de ülkenin durumunu buna benzetiyorum. O nedenle benim gibi binlerin vermeye çalıştığı bu mücadelenin altında bu yatıyor. Biz bu sıkıntıların farkındayız. Bu sıkıntıları da göğüslemeye de hazırız. Yani yavuz hırsız ev sahibini bastırılmış misali artık bütün dikkatleri kendileri üzerindeki herkese yansıtmaya çalışan bir güruhla karşı karşıyayız. Onların güçlerinin de farkındayız. O nedenle hiçbirimizin bu konu hakkında zerre kadar endişe yoktur. Ama üstesinden geleceğiz."

“Her kesimden oy alabilecek bir oluşum”

Merak Akşener’in de dahil edildiği bir ankete göre Akşener mecliste 130 milletvekiline sahip oluyor. Buna bakıldığında sadece MHP değil başka yapıların da, Akşener’in kurduğu yapıya destek verdiği görülüyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki ben o rakamların kırpıldığını düşünüyorum. Ben daha ciddi olanlarını da gördüğüm için onlar toplumu biraz daha heyecanlandırmamak, biraz daha umutlandırmama adına son dönemlerde her alanla ilgili bir kavram çıktığı için anket çalışmalarının da çok sağlıklı çıkmadığını biliyorum. O rakamların daha net olanları da var. Rakamlar şu an çok çok iyi. Tabii ki bu sadece MHP tabanından değil. Çok daha yeni bir oluşum. Kollarınızı açabildiğiniz oranda herkesi kucaklamaya çalıştığınız bir oluşum. MHP’nin içinde sadece ülkücü, milliyetçi düşünceye açık bir kapımız vardı. Ama şimdi kollarımızı açabildiğimiz kadar açabiliyoruz. Bunlar benim ifadelerim değil. Sadece iki temel sınırımız var. Birinci Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde herkesin hemfikir olduğu bölücü terör örgütü ile ilgili olmayan, ikincisi de; son dönemin gerçekten ciddi bir süreci olduğunu düşündüğümüz FETÖ’ye herhangi bir bağı olmayan herkesin kapısından girebileceği kadar kollarımızı açtığımız, herkesi kucaklamaya çalıştığımız bir yapıyız. Şu an herkes kendi düşüncesini ifade edebileceği bir yapı arıyor. Haddinden fazla yük atan araba gibi AKP. Bir şekilde insanları bir araca binmeye zorladı. Özellikle son 10 yıldır çok fazla zorladı. Kimi bürokratik yükselme için bu araca binmek zorunda kaldı, kimi ticari hayatını devam ettirmek için bu araca binmek zorunda kaldı. Kimi çocuğuna iş bulabilmek, kimi de korkusundan bu araca binmek zorunda kaldı. Artık araç gitmekte zorlanan bir pozisyonda. Ama insanlar bu yolda bir şekilde devam etmek istiyor. Siz o insanların önüne yeni bir araç koyabildiğiniz takdirde ben inanıyorum ki MHP’nin tabanından daha fazla demeyeyim ama, MHP’den kopan tabanına daha yakın AKP’den ciddi bir tabanın kopacağına inanıyorum. CHP biraz daha kendisini rahat ifade ediyor. CHP’de uzun yıllardır aynı aralıkta sıkışmış, seçmene artık umut vadetmeyen bir yapıda. Türk siyasi yelpazesine baktığınızda 70’e 30 bareminin olduğu bir siyasi yelpaze var. Türk siyasi tarihin yüzde 70’i sağcı, yüzde 30’u solcudur. 25, 30 bandına sıkışmış bir sosyal demokrat oy yapısı var. Dolayısıyla CHP’nin artık iktidar olamayacağı insanlar fark ediyorlar. Son dönemlerde de eksen kaymasından bahsediliyor. Yani artık cumhuriyetin kazanımlarına ters düştüğüne inanılan bir kitle oluşmaya başladı. Bazı terimlerle ifade de ediliyor. AKP’de biraz önce bahsettiğim kitlelerin yoğun bir talebi var. Haliyle yeni oluşum gerçekten her kesimden oy alabilecek bir oluşum. Zaten milliyetçi ve ülkücü hareket bu işin içinde. Onun dışında kendini muhafazakâr diye nitelendiren yüzde 50’lik bir kesimin oluşturduğu bir yapı var. Sosyal demokratlar var.

AKP’nin kendi içinden bir parti çıkmadığı sürece başka birinin iktidarı ele alamayacağı yorumu yapılırken siz partinizin MHP ve CHP’den oy alacağı düşüncesini destekliyorsunuz yani?

Diğer kesimlerden de tabii ki. Ben AKP’den CHP’den daha fazla oy alabileceğini söylüyorum. Sadece insanlar yoğun baskı yaşadığımız şu dönemde kendini ifade etmekte zorlanıyor. 15 yıldır alıştığı için AKP seçmeni, şu an alternatifi olmadan başka bir yere gitmek istemiyor. Aslında somut olarak renklerini çok daha rahat belli edeceklerdir. CHP’den kendini ifade eden inşalar gibi temayüllerini ortaya rahatlıkla koyacaklardır.

“Öküzün altında buzağı aranmasın”

En çok tartışılan konular da, bir; 81 ilde teşkilat yapılanması yapabilecek misiniz? İki; finansınız nasıl sağlayacaksınız?

Bu, bu işe gönül vermiş insanların bir hareketi. Bugüne kadar bu tip oluşumlarda finansal yapı tamamen gönüllülük esasına göre yapılır. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz parti içi demokrasi mücadelesi verdiğimiz zaman, biz burada hanımefendiyi mitinge davet etmiştik. Sağ olsunlar katıldılar. Onu organize eden komitenin başkanlığını da yaptım ben. O kadar çok insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ki sizin zaten haddinden fazla finansal yapınız kendiliğinden ortaya çıkıyor. Mesela o zaman da çok değişik spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Nasıl geziyor diye. Birisi tatile nasıl gidiyorsa, Mitinglere de öyle gidiyor. Bu, çok kolay bir sahne ve ses düzenine bağlıdır. Yani küçücük tanıtım organizasyonu bile çok ciddi rakamlar harcayan iktidar partisinin o rakamlarının çok daha minimalize edilmiş haliyle biz bu günlere kadar getirdik. Kimse öküzün altında buzağı aramaya kalkmasın.

Yeni parti yerel seçimlere yetişir mi?

"Ben maksimum bir aylık süre içerisinde resmi açıklamanın olacağını düşünüyorum. Bu hafta içerisinde tüzüğe ve parti programına son şeklini verecek grupların çalışmaları şekillenecek. Bunlara Akşener de katılacak belli bölümlerine. Artık hazırlanan tüzük ve parti programı siyasal dile dönüştürülecek. Son şekli verilecek. Ciddi bir mutfak çalışması yapıldı. Partinin ekonomik, sağlık, dış politika programı, tüzük hazırlığı vs. bunlarla ilgili üç dört aydır çalışan arkadaşlarımız var. Çok kalabalık ve nitelikli gruplar şeklinde çalışıyorlar. Son şekli verildikten sonra kurucular kurulu ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Sona gelindi. Ben bazı isimleri biliyorum ama paylaşamam şu an. Az önce bahsettiğim her kesime hitap edebilecek çok nitelikli, devletin tıkanan siyasal sistemin önünü açabilecek isimler var."

Sürpriz isimler mi?

Evet sürpriz isimler. Burada piyasada dolanan isimler tabii ki vardır yoktur. Onlar hanımefendinin bildiği şeylerdir ama çok böyle temiz siyasetçi olduğuna inanılan, geçmiş dönemde siyaset yapmış isimler var. Liberal ve demokrat kesimden, sosyal demokrat kesimden, muhafazakar kesimden çok ciddi isimler var.

MHP şimdiye kadar Doğu ve Güneydoğu’ya giremedi. Kürt kesim sizin içinize girdiği zaman partinizin tabanındaki ülkücü kesim bu duruma nasıl bakacak?

Biz eğer MHP’nin uzantısı olacak bir oluşum istiyor isek neden ondan ayrıldık? Bir kere bunu kendi içimizde sorgulamamız lazım artık biz her türlü siyasi düşünceye her türlü etnik kimliğe her türlü mezhepsel bakış açısına ve inanışa hitap edebilecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz yıllarca AKP ve PKK arasına sıkışmış Kürt kardeşlerimiz var. Tabi bunları ayırarak söylüyorum. Bölücü olmayan, vatanını milletini sahiplenen ciddi bir kitle var. Bizim bu kitleye de kucak açmamız lazım. Doğal olarak da herkes siyasi düşüncelerini kendi içinde yaşayacak. Ben ülkücüyüm. Bunu söylemekten her zaman gurur duyuyorum. Ama birilerinin söylediği gibi bunu sembolize etmenin bugüne kadar bir farkı olmadı. Mademki bu ülkenin geleceğine ve yönetimine talibiz bizimle birlikte hareket eden, hiçbir siyasi düşüncenin rahatsız olmayacağı söylemlerden uzak durmak zorundayız. Yani bizim şu an yapmaya çalıştığımız budur. Akşener, yarın seçim olsa Diyarbakır’da bir milletvekilimiz garanti dedi geçen gün. Anket yaptırıyor. Ve çok ciddi talipliler olduğunu biliyorum. Batman’da, Bingöl’de, Şırnak’ta… Akşener o bölgeyi çok iyi tanıyan, döneminde çok iyi diyaloglar kurmuş bir insan. Oradaki insanlarımızda bunun farkında.