T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'dan Türkmenler'e bir kamyon sebze

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kampanyayla toplanan bir kamyon sebze,  Suriye'deki Türkmenler'e gönderildi

08 Mart 2018 13:18

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kampanyayla toplanan bir kamyon sebze,  Suriye\'deki Türkmenler\'e gönderildi.
Antalya\'dan Halit Mert, Murat Özalp, Yusuf Şen ve Durdali Koncuk, \'Türkmeneli\'ne Antalya\'dan Yardımeli Uzanıyor\' adlı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Kumluca ve Finike\'den bir kamyon sebze toplamayı hedefleyen duyarlı gruba, Kumluca Belediyesi, Kumluca Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar büyük destek verdi. İki günde hallerde toplanan bir kamyon sebze Türkmenlere teslim edilmek üzere Hatay\'ın Yayladağı ilçesine doğru dün akşam yola çıktı. İkinci Sahil Tümeni deposuna inecek sebzeler, buradan kamplara ve askerlere dağıtılacak.
Gelecek hafta da bölgeye bir kamyon portakal göndereceklerini belirten Halit Mert, “Türkmeneli\'ne yardım kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHAANTALYASuriye TürkmenlerAntalya Halit Mert MuratYusufDurdali KoncukAntalya Yardımeli UzanıyorKampanyaKumlucaFinikeKumluca Belediyesi Kumluca Emniyet MüdürlüğüTürkmenlereHatay YayladağıSahil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24