Antalya'dan kanoyla denize açıldılar, 86 gün sonra Şarköy'e vardılar

Antalya’dan gönüllü turizm elçileri olarak geçen 1 Nisan’da kanoyla denize açılan Onur Erdoğan ve İrfan Emek, 86 gün sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin sahiline ulaştı.

Birgün'de yer alan habere göre, Şarköy'de mola veren Erdoğan ve Emek, turlarının İstanbul Beşiktaş İskelesi'nde son bulacağını söyledi. Seyahatleri sırasında çektikleri görselleri sosyal medyada paylaşan ikili, canlı yayın yaparak da çeşitli turizm bölgelerinin tanıtımını yaptı.

Antalya'da turizmle ilgilendiklerini söyleyen Onur, kanolarla çıktıkları yolculuğun amacını, "Geçtiğimiz yıllarda kanolarla böyle gittiğimiz sahil kenarları oluyordu. Projeyi büyüttük. Koyları gezerek, İstanbul'a kadar gitmeye karar verdik. Türkiye sahillerinin gizli saklı cennetlerini tanıtıyoruz. Bunun dışında ülkemize eksik olan sportif denizciliği de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Herkes kanoyla seyahat edebilir. Kanoyla seyahatimizde 86'nci günümüzdeyiz. Yaklaşık 20 ya da 25 gün sonra, İstanbul Beşiktaş iskelesinde yolculuğumuzu bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin kıyı güzelliklerini paylaşmak, tekrar gündeme getirmek" sözleriyle anlattı.

8 Mülteciyi kurtarmışlar

Yolculuk sırasında en çok hava koşullarıyla mücadele verdiklerini ifade eden Onur Erdoğan, şöyle devam etti:

"Menderes deltasında 8 mülteci bizden yardım istedi. Kaçmak için Samos Adası'na giden tekneyi bekletmişler. İki gün aç ve susuz kalmışlar. Bizden de el sallayarak yardım istediler. Çocuk ve bebekler dahil toplam 8 kişi vardı. Kendilerine yiyecek ve içecek verdik. Sahil Güvenliği ve jandarmayı aradık. Geldiler, kurtardılar. Sahil Güvenlik Komutanlığı yolculuk süresince bize her konuda destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz."



İrfan Emek ise Türkiye’nin saklı güzelliklerini sosyal medya üzerinden dünyaya canlı olarak yayınladıklarını söyledi. (DHA)