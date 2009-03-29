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Politika

Antalya'dan Gül'e mesaj

CHP adayı Mustafa Akaydın'ın kendisini rektör atamayan Cumhurbaşkanı Gül'e mesajı: `Halkın iradesi yanıt verdi'

29 Mart 2009 02:00

Antalya'da seçimi önde götüren CHP adayı  Mustafa Akaydın'ın kendisini rektör atamayan Cumhurbaşkanı Gül'e mesajı: `Halkın iradesi yanıt verdi'

Seçim sonuçlarında büyük sürpriz yaşanan Antalya'da, CHP'de sevinç, AKP'de ise gergin bir bekleyiş var. Şu ana kadar sandıkların yüzde 47'si açıldı, CHP oyların yüzde 44'ünü, AKP ise yüzde 33'ünü aldı.

Antalya'da, mevcut başkan AKP'li Menderes Türel'in Konyaaltı Caddesi üzerindeki seçim ofisinde ve Çevreyolu üzerindeki AKP İl Başkanlığı binasında gergin ve sessiz bekleyiş hakim. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın yarışı önde götürmesi nedeniyle karamsar bir görüntü çizen partililer, haber ajanslarının verdiği oy oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, seçim sonuçlarını eşi Günseli Akaydın, oğlu Ateş Akaydın ve partililerle birlikte merkez seçim ofisinden takip ediyor. Bir yandan televizyondan sonuçları izleyen Akaydın, saniye saniye sandıklarda görevli olan partililerden bilgi de alıyor. Akaydın'a, ofis binası altında toplanan büyük bir kalabalık da tezahürat yaptı.

Prof. Dr. Akaydın sandıkların yüzde 50'si açılmadan galibiyetini ilan etti. En büyük avantajının AKP'nin adayı Menderes Türel ile yarışmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akaydın, Akdeniz Üniversitesi'nin rektörlük seçimlerinde en fazla oyu almasına rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmayışını kastederek, 'Üniversitenin iradesini hiçe sayanlara halkın iradesi yanıt verdi' dedi.

Akaydın, memleketi Çorum'da, partisinin aldığı sonuçlara da ayrıca çok sevindi.

(DHA)

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