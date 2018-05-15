Antalya'dan 1 milyar dolarlık süper yat ihracatı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk üç arasında yer alan Antalya Serbest Bölge\'de mayıs ayı itibariyle toplam 7 bin 14 metre uzunlukta 378 süper yat, 992 milyon dolara satıldı. Haziranda teslim edilecek 3 yatla birlikte Antalya yat sektörü, 1 milyar doların üzerinde gelire ulaşacak.

Antalya Serbest Bölge\'de 2000 yılından itibaren başlayan süper lüks yat ve tekne üretiminde 2017 yılı sonu itibariyle toplam 6 bin 881 metre uzunluğunda ve 957 milyon dolar değerinde 372 tekne üretilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Bu yıl mayıs ayı itibariyle denize indirilen 6 tekneyle birlikte toplam tekne sayısı 378\'e, toplam uzunluk 7 bin 14 metreye, toplam satış değeri de 992 milyon dolara yükseldi.

5 AYDA 35 MİLYON DOLARLIK 6 YAT

Süper lüks yat üretiminde dünyanın en önemli üç merkezinden biri, Türkiye\'de ise ilk sırada olan Antalya Serbest Bölge\'de 2018 yılı mayıs ayı itibariyle, aralarında süper lüks yatların da bulunduğu 6 tekne denize indirildi. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yıl denize indirilen 6 teknenin toplam uzunluğunun 133 metre, toplam satış değerinin de 35 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

BEŞ ÜLKEYE SATILDI

Bu yıl denize indirilen teknelerden 2\'sinin 15\'er metre, 1\'inin 18, 1\'inin 19, 2\'sinin de 33\'er metre olduğunu belirten Zeki Gürses, bu teknelerin Hollanda, İngiltere, Umman, Katar ve ABD\'ye satıldığını söyledi. Bu teknelerden 33 metrelik 2\'si ile 18 metrelik olanı sahil güvenlik botu olarak Katar\'a satıldı. 15 metrelik 2 tekne ticari olarak, 19 metrelik olan ise katamaran olarak üretildi.

HAZİRANDA 1 MİLYAR DOLAR

2018 yılı sonu itibariyle bu yıl denize indirilmesi hedeflenen tekne ve süper lüks yat sayısının 35 olduğunu kaydeden Gürses, “Bunlardan 1\'i 60 metre, 4\'ü 40 metre üzeri, 11 adedi 24-39 metre arası, 19\'u da 23 metreye kadar çeşitli boylardaki teknelerden oluşuyor. Bu yıl haziran ayı sonu itibariyle denize indirilecek teknelerle birlikte Antalya Serbest Bölge\'de üretilen ve satışı yapılan teknelerin toplam değerinin 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz\" dedi.

RIHTIM DOLDU, YETMİYOR

Bu yıl denize indirilen 6 teknenin 3\'ü mayıs ayı sonuna kadar sahiplerine teslim edilecek. Rıhtımda ise bu ay teslim edilecek 3 tekne ile birlikte toplam 6 tekne bulunuyor. Boyları 18 metre ile 54 metre arasında değişen 6 tekne ise rıhtımı tamamen doldurdu. ASBAŞ\'ın kullanımındaki 200 metrelik rıhtımın tamamen dolu olduğunu belirten Gürses, rıhtımın yetersiz kaldığını söyledi. Gürses, yat sektöründe siparişlerin ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere ve ABD\'den olduğu için talepte herhangi bir sıkıntı olmadığını da kaydetti.

50 METRE ÜZERİ TEKNELER İÇİN YENİ YATIRIM

Gerek teknelerin boylarının uzaması, gerek rıhtım kapasitesinin yetersizliği nedeniyle bazı yatırımların bekletmeye alınabildiğine de işaret eden Gürses, 50 metre ve üzeri teknelerin denize indirilmesini sağlayacak yeni bir yatırım kararı alındığını söyledi. Gürses, “Elimizdeki altyapı imkanları çerçevesinde atma-çekme kapasitemiz 50 metreye kadar. 70 metre gibi daha büyük tekneler için yönetim kurulumuz kararıyla yeni bir yatırım planlanıyor. Ama bu yatırım için 1.5- 2 yıl gibi bir süreç var. O yüzden 50 metre üzeri yatlar için geçici çözümler üretiyoruz\" diye konuştu.

BAKIM-ONARIM HEDEFİ

Yeni yatırımlarla birlikte Serbest Bölgede kısa sürede geri dönüşü olan, katma değeri yüksek bakım onarım faaliyetlerini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktaran Gürses, \"Bu bağlamda da yat bakım onarım sahası ve teknelerin denize indiğinde deneme için bağlanacağı rıhtım ihtiyacımızın bir an önce çözülmesi çok önemli. Elimizde güzel imkanlar var ve bu yatırımlar tamamlandığında özellikle istihdam, Antalya ve çevresindeki diğer sektörleri desteklemesi açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Antalya\'nın turizm şehri olması nedeniyle bu anlamda gelir seviyesi çok yüksek teknelerin bakım onarıma geleceğini de biliyoruz\" dedi.

BAKIM ONARIMA 110 TEKNE GELDİ

Süper lüks tekne üretiminin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden bu türdeki yatların bakım-onarım merkezine dönüşen Serbest Bölge\'de 2008 yılından itibaren toplam 110 teknenin bakım-onarım için geldiğini kaydeden Gürses, \"Bunlardan 82\'sinin bakım-onarımı tamamlanarak sahiplerine teslim edildi ve 23 milyon dolarlık gelir sağlandı. 28 teknenin bakım-onarımı ise devam ediyor\" dedi. ASBAŞ Genel Müdürü Gürses, bölgede 90 bin metrekarelik bir alanın daha Serbest Bölge\'ye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü, hem alan hem de rıhtım boyutunun uzatılmasıyla bakım-onarım faaliyetlerinin daha da artacağını dile getirdi.

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