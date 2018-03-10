T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'daki trafik kazasında yaralanan 7 işçi taburcu edildi

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, karayolu işçilerini taşıyan midibüsün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan işçilerden 7'si, taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi

10 Mart 2018 19:23

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın İbradı ilçesinde, karayolu işçilerini taşıyan midibüsün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan işçilerden 7\'si, taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Antalya-Konya Karayolu\'ndaki tünel yapımında çalışan 16 işçiyi taşıyan Mehmet Tüylü yönetimindeki 07 YJP 82 plakalı midibüs, dün saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı Karayolu Çamlıyokuş mevkiinde virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği midibüs bariyerlere çarptı. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan yaşamını yitirirken, 10 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı işçiler, ambulanslarla Akseki ve Manavgat\'taki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralı işçilerden 7\'si tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Zekeriya Parlakşahan\'ın cenazesinin ise morgdan alınmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANANTALYA DHA ANTALYAAntalyaKonya KarayoluMehmet TüylüYJPAksekiİbradı KarayoluSürücüsününKazadaZekeriya ParlakşahanHaberAksekiManavgatYaralıKazada yaşamınıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24